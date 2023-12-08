8 декабря в рамках 20-го тура Чемпионшипа «Ковентри Сити» сыграет против «Бирмингем». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Ковентри Сити» — «Бирмингем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ковентри Сити»

Команда занимает 17-е место в таблице Чемпионшипа с 22 очками в активе. «Ковентри» не так далеко от зоны вылета, опережая лишь на 6 баллов. Команде точно не стоит расслабляться.

«Ковентри» играет не очень стабильно в нынешнем сезоне — может выдать серию с очками, а потом серию поражений. В последнее время команда взяла себя в руки и набрала несколько очков, но проблем все равно куча.

Коэффициенты матча Ковентри Сити — Бирмингем Сити 1X2Новым игрокам 1.683.805.10Бонус$9500

За последние 5 матчей «Ковентри» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. В последнем туре команда проиграла «Ипсвичу» (1:2), пропустив все 2 гола еще в 1-м тайме.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что «Ковентри» не так плохо выступает на своем поле, занимая 15-е место по этому показателю. Команда набрала 14 очков за 9 домашних встреч. В следующем туре «Ковентри» сыграет с «Бирмингемом», который является прямым конкурентом по таблице.

«Бирмингем»

Команда соседствует с «Ковентри» по турнирной таблице, опережая предстоящего соперника лишь на один балл. «Бирмингем» показывает не лучший футбол в нынешнем сезоне.

Команда пропускает довольно много — 27 голов при 23-х забитых. В последних 5-и турах «Бирмингем» обыграл только «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью.

В одном из последних туров команда провалилась и проиграла «Блэкберну» (2:4). «Бирмингем» развалился в самом начале 2-го тайма, пропустив 3 быстрых гола.

«Ковентри» и «Бирмингем» встречались последний раз в апреле. В том матче первые победили по счетом 2:0, забив все голы в 1-м тайме. Сможет ли «Бирмингем» оторваться от «Ковентри» в таблице? Команда не лучшим образом выступает на чужом поле, занимая по этому показателю лишь 21-е место в лиге.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Ковентри Сити» коэффициент на победу которого равен 1.68. Успех «Бирмингема» оценивается в 5.10, ничья — в 3.85.

В предстоящем матче «Ковентри» будет иметь преимущество, ведь «Бирмингем» далеко не лучшим образом выступает в гостях. Можно предположить, что гостям вновь не удастся забить.

Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют — нет за 1.95.

Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.93.