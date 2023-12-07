«Васланд-Беверен» — «Унион Сент-Жиллуаз». Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Бельгии 7 декабря, начало — 22:00 (мск). «Васланд-Беверен» — «Унион Сент-Жиллуаз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Васланд-Беверен»

Представитель Второй лиги успешно миновал две стадии Кубка Бельгии. Сначала был обыгран «Виртон» (1:0) в гостях, а затем на своем поле «Вестерло» (3:1).

В чемпионате Бельгии после 14-ти туров «Васланд-Беверен» располагается лишь на седьмом месте, но плотность в таблице очень высокая, от третьего места расстояние всего в три очка.

Команда начала сезон не очень удачно, долго не могла победить, но затем раскочегарилась, набрала форму и сейчас идет серией из шести матчей без поражений.

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В последнем туре был обыгран «Футурес» в гостях со счетом 2:0. Дубль оформил Антони Лимбомбе, который является лидером клуба и одним из самых известных футболистов в его составе. Он выступал за «Нант», «Брюгге», «Генк» и «Стандарт».





«Унион Сент-Жиллуаз»

В чемпионате Бельгии команда лидирует после 14-ти туров с отрывом в четыре очка от «Андерлехта». В последнем матче был обыгран на своем поле «Серкль Брюгге» со счетом 2:1.

Голы в том матче за «Унион Сент-Жиллуаз» забивали Мохамед Амоура и Густаф Нильссон. За последние годы команда стала настоящим явлением в бельгийском футболе, ярко ворвавшись из Второй лиги и составив настоящую конкуренцию признанным грандам.

Традиционно «Унион Сент-Жиллуаз» комплектуется не самыми известными футболистами, которые потом вырастают в звезд и выгодно перепродаются. Достаточно вспомнить Каору Митома, Дениса Ундава и многих других.

У команды очень мощная скаутская сеть, налаженное сотрудничество с английским «Брайтоном, что позволяет постоянно оставаться команде в числе лидеров бельгийского футболиста, не имея большого бюджета.

С лета этого года "Унион Сент-Жиллуаз" тренирует очень сильный немецкий специалист Александер Блессин, отлично работавший в "Лейпциге", "Остенде", пробовавший свои силы в "Дженоа". Там у него не очень у него получилось, и он вернулся в Бельгию.

Прогноз и ставка

В этом матче лидера чемпионата Бельгии букмекеры логично считают фаворитом. На победу "Унион Сент-Жиллуаз" дают 1,41. Успех "Васланда-Беверена" оценивается в 7,30. Ничья — 5,0.

У "Унион Сент-Жиллуаз" глубокая скамейка запасных, ровный подбор футболистов, которым необходимо доказывать право на место в основном составе. Поэтому вряд ли стоит ждать недооценку сопернику.

В предыдущем круге Александр Блессин выставил в основном дублеров, которые уверенно обыграли любительский клуб. Скорее всего, сейчас выйдет смешанный состав, который не должен испытать никаких проблем. Наш прогноз и ставка — победа "Унион Сент-Жиллуаз" с форой -1,5 за 2,04.

В качестве более рискового варианта можно попробовать ставку на победу "Унион Сент-Жиллуаз" с форой -2,5 за 3,40. Разгром тут вполне вероятен.