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    «Атлетико» поборется за первое место в бразильском чемпионате?

    «Баия» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, бразильская Серия А, 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Баия» — «Атлетико Минейро»
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    «Атлетико Минейро»
    7 декабря в рамках 38-го тура бразильской Серии А «Баия» сыграет против «Атлетико Минейро». Начало игры запланировано на 03:30 по мск. «Баия» — «Атлетико Минейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Баия»

    После 37-и сыгранных матчей команда находится в зоне вылета, занимая 17-е место в таблице Серии А. У «Баия» есть только один матч с «Атлетико Минейро», чтобы спастись от вылета, сможет ли команда воспользоваться этим шансом?

    «Баия» далеко не лучшим образом выступала в нынешнем сезоне, да и результаты на финише турнира также не радуют. В последних 5-и встречах команда обыграла только «Коринтианс» (5:1), однажды сыграла вничью и трижды проиграла.

    За этот период «Баия» пропустила 9 голов при 8-и забитых — команда играет довольно результативно. К тому же, «Баия» забила больше всех мячей из 10-и последних команд в лиге.

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    Стоит отметить, что команда занимает 14-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 26 очков из 54-х возможных. Не самый плохой результат для аутсайдера.

    «Атлетико Минейро»

    У этой команды ситуация ровно да наоборот. «Атлетико» занимает 2-е место в таблице с 66-ю очками в активе, отставая от заветной 1-й строчки лишь на 3 балла. У команды все еще есть шансы зацепиться за чемпионство, для этого необходимо обыгрывать «Баия».

    Стоит отметить, что у «Атлетико» самая надежная оборона в лиге. Команда пропустила всего 28 голов за 37 встречи при 51-м забитом. Игра защитников особенно надежна на финише чемпионата.

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    • У «Атлетико» продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 9 матчей. За этот период команда выиграла 7 раз и дважды сыграла вничью. В последнем туре «Атлетико» обыграла «Сан-Паулу» (2:1), забив решающий гол на 90+4-й минуте.

    Последний раз «Атлетико» и «Баия» встречались между собой в августе этого года. В рамках 19-го тура «Минейро» обыграл своего соперника с минимальным счетом 1:0, забив единственный гол на 49-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Атлетико Минейро» коэффициент на победу которого равен 2.13. Успех «Баия» оценивается в 3.30, ничья — в 3.60.

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    Обеим командам кровь из носу необходимо побеждать. Да, «Баия» будет бороться до конца, но «Атлетико» сильнее...

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико Минейро» за 2.13.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.95.

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    «Баия» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. «Атлетико» поборется за первое место в бразильском чемпионате?
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