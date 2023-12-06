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    Марсельцы быстро обуздают «ткачей»

    «Марсель» — «Лион». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига 1, 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лион»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Декабря 2023 года
    Марсель
  • Лига Европы. Группа B
    •  Марсель 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Марсель»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Марсель» находится на 9 месте таблицы, не претендуя ни на что серьезное.

    Причем с атакой у команды имеются явные проблемы. В 13 поединках чемпионата игроки «Марселя» настреляли всего 15 мячей.

    Коэффициенты матча Марсель — Лион

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    В предыдущем туре чемпионата «Марсель» добыл важнейшую победу. Команда Дженнаро Гаттузо переиграла «Ренн» (2:0).

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    Эта виктория стала для команды второй кряду. До того в рамках Лиги Европы марсельцы уложили на лопатки «Аякс» (4:3).

    И уж наверняка хозяева постараются продлить свой победный сериал. «Марсель» сейчас на моральном подъеме, и явно стремится приблизиться к группе лидеров.

    «Лион»

    Эта команда в нынешнем сезоне находится в очевидном кризисе. На текущий момент «Лион» замыкает турнирную таблицу Лиги 1.

    В плане реализации «ткачи» явно не блещут. В 13 поединках лионцы отличились всего лишь 11 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Лион» обиднейшим образом уступил «Лансу» (2:3).

    До того «ткачи» проиграли еще и «Лиллю» (0:2). А вот в графе победы у команды значится весьма скромная единичка.

    Наверняка «Лион» будет всеми силами цепляться за очки. Отступать «ткачам» попросту некуда, да и состав явно не аутсайдерский.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Лиона» дают — 4.83, ничья оценена — в 4.11.

    «Марсель» по игре выглядит монолитнее, к тому же в последних матчах заметно прибавил.

    Наш прогноз — Победа «Марселя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Марсель» — «Лион»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. Марсельцы быстро обуздают «ткачей»
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