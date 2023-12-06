«Марсель» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Марсель»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Марсель» находится на 9 месте таблицы, не претендуя ни на что серьезное.

Причем с атакой у команды имеются явные проблемы. В 13 поединках чемпионата игроки «Марселя» настреляли всего 15 мячей.

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В предыдущем туре чемпионата «Марсель» добыл важнейшую победу. Команда Дженнаро Гаттузо переиграла «Ренн» (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Эта виктория стала для команды второй кряду. До того в рамках Лиги Европы марсельцы уложили на лопатки «Аякс» (4:3).

И уж наверняка хозяева постараются продлить свой победный сериал. «Марсель» сейчас на моральном подъеме, и явно стремится приблизиться к группе лидеров.

«Лион»

Эта команда в нынешнем сезоне находится в очевидном кризисе. На текущий момент «Лион» замыкает турнирную таблицу Лиги 1.

В плане реализации «ткачи» явно не блещут. В 13 поединках лионцы отличились всего лишь 11 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Лион» обиднейшим образом уступил «Лансу» (2:3).

До того «ткачи» проиграли еще и «Лиллю» (0:2). А вот в графе победы у команды значится весьма скромная единичка.

Наверняка «Лион» будет всеми силами цепляться за очки. Отступать «ткачам» попросту некуда, да и состав явно не аутсайдерский.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.77.

На викторию «Лиона» дают — 4.83, ничья оценена — в 4.11.

«Марсель» по игре выглядит монолитнее, к тому же в последних матчах заметно прибавил .

Наш прогноз — Победа «Марселя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.