«Марсель»
Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Марсель» находится на 9 месте таблицы, не претендуя ни на что серьезное.
Причем с атакой у команды имеются явные проблемы. В 13 поединках чемпионата игроки «Марселя» настреляли всего 15 мячей.
Коэффициенты матча Марсель — Лион
В предыдущем туре чемпионата «Марсель» добыл важнейшую победу. Команда Дженнаро Гаттузо переиграла «Ренн» (2:0).
Эта виктория стала для команды второй кряду. До того в рамках Лиги Европы марсельцы уложили на лопатки «Аякс» (4:3).
И уж наверняка хозяева постараются продлить свой победный сериал. «Марсель» сейчас на моральном подъеме, и явно стремится приблизиться к группе лидеров.
«Лион»
Эта команда в нынешнем сезоне находится в очевидном кризисе. На текущий момент «Лион» замыкает турнирную таблицу Лиги 1.
В плане реализации «ткачи» явно не блещут. В 13 поединках лионцы отличились всего лишь 11 точными ударами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Лион» обиднейшим образом уступил «Лансу» (2:3).
До того «ткачи» проиграли еще и «Лиллю» (0:2). А вот в графе победы у команды значится весьма скромная единичка.
Наверняка «Лион» будет всеми силами цепляться за очки. Отступать «ткачам» попросту некуда, да и состав явно не аутсайдерский.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.77.
На викторию «Лиона» дают — 4.83, ничья оценена — в 4.11.
«Марсель» по игре выглядит монолитнее, к тому же
Наш прогноз — Победа «Марселя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.