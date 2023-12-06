«Герта» и «Гамбург» встретятся в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Встреча продет в Берлине 6 декабря. Начало игры в 22:45 мск. «Герта» — «Гамбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Герта»

После вылета из высшего дивизиона «Герта» кое-как адаптировалась во второй Бундеслиге и пока что в тройку лидеров попасть ей не удается.

В нынешнем сезоне чемпионата у берлинцев по 6 побед и поражений. В турнире команда не проигрывает 5 туров подряд. Если учитывать разгром «Майнца» (3:0) в прошлом раунде Кубка, то серия составит 6 поединков.

Коэффициенты матча Герта — Гамбург 1X2Новым игрокам 2.553.902.55Бонус$9500

После «Майнца» «Герта» сыграла трижды вничью. Она не забила «Ганзе» (0:0), разошлась миром с «Карлсруэ» (2:2) и «Ганновером» (2:2).

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3 декабря был последний поединок. В нем хозяева разнесли «Эльфсберг» со счетом 5:1. Это была третья крупная победа команды в сезоне.

«Гамбург»

Гости чувствуют себя лучше. В чемпионате они идут третьими в таблице. Там они кстати в списке лидером по количеству забитых голов (30).

В середине ноября команда обнулила свою беспроигрышную серию, поскольку не смогла справиться с «Хольштайн Килем» и проиграла 2:4. Это было всего третье поражение клуба в сезоне.

Перед этим команда одолела «Магдебург» (2:0). Также ей удалось победить «Айнтрахт» из Брауншвейга (2:1). 1 декабря «Гамбург» сыграл вничью с «Санкт-Паули» (2:2).

В прошлом раунде Кубка «горожане» играли с «Арминией» и победили в серии пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают равные котировки на победу команд в основное время — 2.55 и 2.55. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.60.

Также букмекер равно оценивает шансы команд на выход в следующий раунд — 1.89 и 1.88.

«Гамбург» разгромил «Герту» в первом круге чемпионата (3:0), но это Кубок, потому вряд ли кому-то будет легко. Также стоит знать, что «Герта» не проигрывает дома уже 4 матча подряд, 3 из которых закончились победой. Плюс у команды длинная беспроигрышная серия.

«Герта» пройдет дальше и можно взять ставку на проход с учетом овертаймов за 1.88. Игра будет результативной, поскольку в последних матчах команд регулярно забивалось 3-4 гола. Можно взять тотал больше 3.5 за 2.13.