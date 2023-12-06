«Андрач»
Эта команда нынешний сезон проводит в четвертом по значимости испанском дивизионе. «Андрач» там находится на 6 месте таблицы, сражаясь за попадание в плей-офф.
Причем отставание от искомой 5 позиции минимальное. А вот атака команды явно не блещет: всего 14 забитых мячей в 14 поединках.
Коэффициенты матча Андрайч — Реал Сосьедад
В предыдущем туре чемпионата «Андрач» смог победить. Дома команда переиграла дубль «Эспаньола» (2:1).
Уже само попадание в 1/32 финала Кубка Испании для столь скромного клуба можно считать достижением. В предыдущем раунде команда переиграла «Таразону» (3:2).
И уж наверняка хозяева постараются оказать сопротивление полпреду Примеры. Вот только шансов на успех у скромного клуба минимум.
«Реал Сосьедад»
Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент «Реал Сосьедад» пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
В плане реализации команда выглядит неплохо. В 15 матчах игроки «Реал Сосьедада» сумели отличиться 26 голами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» не сумели переиграть «Осасуну» (1:1).
В предыдущем раунде Кубка команда добыла трудную победу. «Реал Сосьедад» с минимальным счетом сломил сопротивление скромного «Буноля».
И уж точно «Реал Сосьедад» будет активно атаковать. Гости на две головы сильнее соперника, да и вряд ли допустят его недооценку.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.18.
На викторию «Андрача» дают — 15.00, ничья оценена — в 7.30.
«Реал Сосьедад»
Наш прогноз — Фора «Реал Сосьедада» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Фора «Реал Сосьедад» -3.5 за 4.00.