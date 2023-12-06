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    «Андрач» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Андрач» — «Реал Сосьедад»
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    Микель Оярсабаль
    «Андрач» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 18:00 мск. «Андрач» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 06 Декабря 2023 года
    Андрайч
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Андрайч 18:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Андрач»

    Эта команда нынешний сезон проводит в четвертом по значимости испанском дивизионе. «Андрач» там находится на 6 месте таблицы, сражаясь за попадание в плей-офф.

    Причем отставание от искомой 5 позиции минимальное. А вот атака команды явно не блещет: всего 14 забитых мячей в 14 поединках.

    Коэффициенты матча Андрайч — Реал Сосьедад

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    В предыдущем туре чемпионата «Андрач» смог победить. Дома команда переиграла дубль «Эспаньола» (2:1).

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    Уже само попадание в 1/32 финала Кубка Испании для столь скромного клуба можно считать достижением. В предыдущем раунде команда переиграла «Таразону» (3:2).

    И уж наверняка хозяева постараются оказать сопротивление полпреду Примеры. Вот только шансов на успех у скромного клуба минимум.

    «Реал Сосьедад»

    Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент «Реал Сосьедад» пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда выглядит неплохо. В 15 матчах игроки «Реал Сосьедада» сумели отличиться 26 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» не сумели переиграть «Осасуну» (1:1).

    В предыдущем раунде Кубка команда добыла трудную победу. «Реал Сосьедад» с минимальным счетом сломил сопротивление скромного «Буноля».

    И уж точно «Реал Сосьедад» будет активно атаковать. Гости на две головы сильнее соперника, да и вряд ли допустят его недооценку.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.18.

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    На викторию «Андрача» дают — 15.00, ничья оценена — в 7.30.

    «Реал Сосьедад» на две головы сильнее столь скромного соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Фора «Реал Сосьедада» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Фора «Реал Сосьедад» -3.5 за 4.00.

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    «Андрач» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» не заметят оппонента
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