«Андрач» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 18:00 мск. «Андрач» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Андрач»

Эта команда нынешний сезон проводит в четвертом по значимости испанском дивизионе. «Андрач» там находится на 6 месте таблицы, сражаясь за попадание в плей-офф.

Причем отставание от искомой 5 позиции минимальное. А вот атака команды явно не блещет: всего 14 забитых мячей в 14 поединках.

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В предыдущем туре чемпионата «Андрач» смог победить. Дома команда переиграла дубль «Эспаньола» (2:1).

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Уже само попадание в 1/32 финала Кубка Испании для столь скромного клуба можно считать достижением. В предыдущем раунде команда переиграла «Таразону» (3:2).

И уж наверняка хозяева постараются оказать сопротивление полпреду Примеры. Вот только шансов на успех у скромного клуба минимум.

«Реал Сосьедад»

Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент «Реал Сосьедад» пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит неплохо. В 15 матчах игроки «Реал Сосьедада» сумели отличиться 26 голами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» не сумели переиграть «Осасуну» (1:1).

В предыдущем раунде Кубка команда добыла трудную победу. «Реал Сосьедад» с минимальным счетом сломил сопротивление скромного «Буноля».

И уж точно «Реал Сосьедад» будет активно атаковать. Гости на две головы сильнее соперника, да и вряд ли допустят его недооценку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.18.

На викторию «Андрача» дают — 15.00, ничья оценена — в 7.30.

«Реал Сосьедад» на две головы сильнее столь скромного соперника , и наверняка будет активно атаковать.

Наш прогноз — Фора «Реал Сосьедада» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Фора «Реал Сосьедад» -3.5 за 4.00.