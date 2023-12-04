«Тигрес» на своем поле сыграет против «Пуэблы» в ответном поединке 1/4 финала Апертуры чемпионата Мексики. Начало игры запланировано на 05:10 мск. «Тигрес» — «Пуэбла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тигрес»

«Тигрес» основную честь чемпионата Мексики закончил на третьей позиции, набрав в 17 играх 30 баллов. От первой «Америки» он отстал аж на десять пунктов.

За всю турнирную дистанцию первой части первенства «золотисто-синие» добились восьми побед, шесть встреч они еще свели вничью и трижды проиграли, забили 32 гола при 18 пропущенных.

Первый же поединок со своим предстоящим противником на его поле клуб из города Монтеррей свел вничью со счетом 2:2. Причем ушел он от поражения только в концовке встречи.

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Стоит отметить, что в текущем сезоне «Тигрес» на своем поле не знал горечи поражений. За девять проведенных матчей он выиграл в пяти из них при четырех мировых исходах.

«Пуэбла»

«Пуэбла» первую часть мексиканского первенства завершила на шестой строке в турнирной таблице. От предстоящего противника она отстала на пять баллов.

В 17 проведенных поединках «картофельники» выиграли в семи из них, четыре поединка они еще свели вничью и потерпели шесть поражений, забили 24 гола при 25 пропущенных.

К этой же встречи клуб из города Пуэбла-де-Сарагоса подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды победил. А за последние десять игр у него только одно фиаско.

В этом сезоне «Пуэбла» в гостевых матчах потерпела только два поражения за девять проведенных встреч. Еще она четыре раза выиграла и три матча свела вничью.

На своей территории «Тиграс» выиграл у «Пуэблы» в трех их пяти последних поединков, а также расписал одну мировую и потерпел одно поражение.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тигреса» — 1.44, победа «Пуэблы» — 6.88, ничья — 4.85.

Проход: «Тигреса» — 1.10; «Пуэблы» — 7.00.

В ответном поединке этих команд также ждем обмен забитыми мячами и предлагаем ставить на обе забьют.

И еще прогнозируем, что хозяева выиграют еще по итогам основного времени и пробьют фору в -1,5 гола.