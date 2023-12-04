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    «Ред Булл Брагантино» — «Коритиба». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Коритиба»
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    «Ред Булл Брагантино»
    «Ред Булл Брагантино» сыграет на своем поле с «Коритибой» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:30 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Коритиба»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Декабря 2023 года
    Брагантино
  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 00:30 Куритиба Куритиба
  • Бразилия. Серия А
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    «Ред Булл Брагантино»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. За два тура до завершения чемпионата «Ред Булл Брагантино» находится на 6 месте.

    «Быки» отличаются относительно надежными тылами. В воротах команды побывало всего 33 мяча в 36 поединках.

    В своем последнем поединке «Ред Булл Брагантино» потерпел коллизию. Дома «быки» уступили «Форталезе» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Пораженческая серия «Ред Булл Брагантино» возросла до трех матчей. Причем все три эти поединка были проиграны с разницей в один мяч.

    Вообще, «Ред Булл Брагантино» традиционно сложно играет с «Коритибой». Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обыгрывали друг друга.

    «Коритиба»

    Эта команда де-юре уже вылетела в Серию B. «Коритиба» выиграла всего в 8 матчах чемпионата из 36.

    А вот оборона команды явно походит на проходной двор. В сетке ворот «Коритибы» побывало уже 70 мячей.

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  • Сегодня

    • Последний свой поединок «Коритиба» провела достойно. Команда дала бой одному из лидеров лиги «Ботафого» (1:1).

    В матче первого круга команда минимально уступила «быкам». Впрочем, дам без турнирной мотивации гости способны отнять очки у кого угодно.

    Гости уже попросту доигрывают чемпионат. При этом легкой прогулки в матче с собой «Коритиба» постарается не допустить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ред Булл Брагантино» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Коритибы» дают — 11.10, ничья оценена — в 5.95.

    Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «Коритиба» уж точно способна дать бой «быкам».

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.

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    «Ред Булл Брагантино» — «Коритиба»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» устроят голевой бартер с аутсайдером
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