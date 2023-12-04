«Ред Булл Брагантино» сыграет на своем поле с «Коритибой» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:30 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Коритиба»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ред Булл Брагантино»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. За два тура до завершения чемпионата «Ред Булл Брагантино» находится на 6 месте.

«Быки» отличаются относительно надежными тылами. В воротах команды побывало всего 33 мяча в 36 поединках.

В своем последнем поединке «Ред Булл Брагантино» потерпел коллизию. Дома «быки» уступили «Форталезе» (1:2).

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Пораженческая серия «Ред Булл Брагантино» возросла до трех матчей. Причем все три эти поединка были проиграны с разницей в один мяч.

Вообще, «Ред Булл Брагантино» традиционно сложно играет с «Коритибой». Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обыгрывали друг друга.

«Коритиба»

Эта команда де-юре уже вылетела в Серию B. «Коритиба» выиграла всего в 8 матчах чемпионата из 36.

А вот оборона команды явно походит на проходной двор. В сетке ворот «Коритибы» побывало уже 70 мячей.

Последний свой поединок «Коритиба» провела достойно. Команда дала бой одному из лидеров лиги «Ботафого» (1:1).

В матче первого круга команда минимально уступила «быкам». Впрочем, дам без турнирной мотивации гости способны отнять очки у кого угодно.

Гости уже попросту доигрывают чемпионат. При этом легкой прогулки в матче с собой «Коритиба» постарается не допустить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ред Булл Брагантино» предлагают — 1.25.

На викторию «Коритибы» дают — 11.10, ничья оценена — в 5.95.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «Коритиба» уж точно способна дать бой «быкам» .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.