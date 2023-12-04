«Ред Булл Брагантино»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. За два тура до завершения чемпионата «Ред Булл Брагантино» находится на 6 месте.
«Быки» отличаются относительно надежными тылами. В воротах команды побывало всего 33 мяча в 36 поединках.
В своем последнем поединке «Ред Булл Брагантино» потерпел коллизию. Дома «быки» уступили «Форталезе» (1:2).
Пораженческая серия «Ред Булл Брагантино» возросла до трех матчей. Причем все три эти поединка были проиграны с разницей в один мяч.
Вообще, «Ред Булл Брагантино» традиционно сложно играет с «Коритибой». Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обыгрывали друг друга.
«Коритиба»
Эта команда де-юре уже вылетела в Серию B. «Коритиба» выиграла всего в 8 матчах чемпионата из 36.
А вот оборона команды явно походит на проходной двор. В сетке ворот «Коритибы» побывало уже 70 мячей.
Последний свой поединок «Коритиба» провела достойно. Команда дала бой одному из лидеров лиги «Ботафого» (1:1).
В матче первого круга команда минимально уступила «быкам». Впрочем, дам без турнирной мотивации гости способны отнять очки у кого угодно.
Гости уже попросту доигрывают чемпионат. При этом легкой прогулки в матче с собой «Коритиба» постарается не допустить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ред Булл Брагантино» предлагают — 1.25.
На викторию «Коритибы» дают — 11.10, ничья оценена — в 5.95.
Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «Коритиба»
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.