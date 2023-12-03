«Борнмут»
Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Борнмут» находится на 16 месте таблицы, отчаянно борясь за выживание в АПЛ.
Причем с атакой у команды не все так позитивно. В 13 поединках чемпионата игроки «Борнмута» настреляли всего 14 мячей.
Коэффициенты матча Борнмут — Астон Вилла
В предыдущем туре чемпионата «Борнмут» добыл важнейшую победу. Команда уверенно расправилась с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).
Эта виктория стала для команды второй кряду. До того ей удалось сенсационно переиграть крепкий «Ньюкасл» (2:0).
И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. «Борнмут» сейчас на моральном подъеме, и явно стремится отдалиться от опасной зоны.
«Астон Вилла»
Эта команда в нынешнем сезоне пребывает в лидирующей группе. На текущий момент «Астон Вилла» пребывает на высоком 4 месте турнирной таблицы.
В плане реализации бирмингемская команда преуспевает. В 13 матчах «вилланы» наколотили уже 31 мяч в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Астон Вилла» в рамках Лиги конференций переиграла «Легию» (2:1).
До того «вилланы» переиграли сильный «Тоттенхэм» (2:1). Да и вообще, бирмингемцы выиграли в четырех своих последних матчах.
Наверняка «Астон Вилла» будет агрессивно атаковать. Да и в прошлом сезоне «вилланы» разгромили «Борнмут» (3:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.04.
На викторию «Борнмута» дают — 3.49, ничья оценена — в 4.19.
«Астон Вилла»
Наш прогноз — Победа «Астон Виллы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.54.