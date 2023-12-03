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    «Борнмут» уступит «вилланам»

    «Борнмут» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.04) и прогноз на АПЛ 3 декабря 2023 года

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    Доминик Соланке
    «Борнмут» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 17:00 мск. «Борнмут» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Декабря 2023 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Борнмут»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Борнмут» находится на 16 месте таблицы, отчаянно борясь за выживание в АПЛ.

    Причем с атакой у команды не все так позитивно. В 13 поединках чемпионата игроки «Борнмута» настреляли всего 14 мячей.

    Коэффициенты матча Борнмут — Астон Вилла

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    В предыдущем туре чемпионата «Борнмут» добыл важнейшую победу. Команда уверенно расправилась с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Эта виктория стала для команды второй кряду. До того ей удалось сенсационно переиграть крепкий «Ньюкасл» (2:0).

    И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. «Борнмут» сейчас на моральном подъеме, и явно стремится отдалиться от опасной зоны.

    «Астон Вилла»

    Эта команда в нынешнем сезоне пребывает в лидирующей группе. На текущий момент «Астон Вилла» пребывает на высоком 4 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации бирмингемская команда преуспевает. В 13 матчах «вилланы» наколотили уже 31 мяч в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Астон Вилла» в рамках Лиги конференций переиграла «Легию» (2:1).

    До того «вилланы» переиграли сильный «Тоттенхэм» (2:1). Да и вообще, бирмингемцы выиграли в четырех своих последних матчах.

    Наверняка «Астон Вилла» будет агрессивно атаковать. Да и в прошлом сезоне «вилланы» разгромили «Борнмут» (3:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Борнмута» дают — 3.49, ничья оценена — в 4.19.

    «Астон Вилла» по игре выглядит монолитнее, к тому же намерена продолжить свой победный сериал.

    Наш прогноз — Победа «Астон Виллы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.54.

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    «Борнмут» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. «Борнмут» уступит «вилланам»
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