«Дженоа»
Команда начала нынешний чемпионат на своем уровне. «Дженоа» сейчас пребывает на скромном 15-м месте турнирной таблицы.
Генуэзцам придется активно сражаться за выживание. Пока же отрыв от опасной зоны составляет четыре очка.
Коэффициенты матча Дженоа — Эмполи
В минувшем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Россоблу» на выезде со счетом 1:2 уступили «Фиорентине».
Впрочем, «Грифоны» иногда способны удивить. Два месяца назад команда на своем поле разгромила «Рому» — 4:1.
В последних 12-ти поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при шести поражениях и двух ничьих, так что хозяева не в лучшей форме.
«Эмполи»
Тосканский коллектив с 10 зачетными пунктами расположился на третьей с конца строке в зоне вылета Серии А. Безопасной позиции он проигрывает по дополнительным показателям.
«Эмполи» в текущем первенстве отпраздновал лишь три виктории за 13 матчей, еще один поединок он свел вничью и потерпел девять фиаско. Забила команда только восемь голов при 25 пропущенных.
Вдали от дома аутсайдер Серии А в текущем первенстве проиграл четыре поединков из шести проведенных. В одном матче он добыл викторию.
В четырех последних играх, которые пришлись на Серию А, коллектив потерпел три поражения при одной победе, так что у гостей не самая лучшая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Дженоа» коэффициент на победу которого равен 1,98. Успех «Эмполи» оценивается в 4,14, ничья — в 3,42.
В трех из четырех последних матчах гости потерпели поражение.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Дженоа» выиграет за 1,98.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,12, ведь в трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей был реализован именно такой сценарий.