2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии сыграют «Дженоа» и «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Дженоа» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Дженоа»

Команда начала нынешний чемпионат на своем уровне. «Дженоа» сейчас пребывает на скромном 15-м месте турнирной таблицы.

Генуэзцам придется активно сражаться за выживание. Пока же отрыв от опасной зоны составляет четыре очка.

Коэффициенты матча Дженоа — Эмполи 1X2Новым игрокам 1.953.454.30Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Россоблу» на выезде со счетом 1:2 уступили «Фиорентине».

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Впрочем, «Грифоны» иногда способны удивить. Два месяца назад команда на своем поле разгромила «Рому» — 4:1.

В последних 12-ти поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при шести поражениях и двух ничьих, так что хозяева не в лучшей форме.

«Эмполи»

Тосканский коллектив с 10 зачетными пунктами расположился на третьей с конца строке в зоне вылета Серии А. Безопасной позиции он проигрывает по дополнительным показателям.

«Эмполи» в текущем первенстве отпраздновал лишь три виктории за 13 матчей, еще один поединок он свел вничью и потерпел девять фиаско. Забила команда только восемь голов при 25 пропущенных.

Вдали от дома аутсайдер Серии А в текущем первенстве проиграл четыре поединков из шести проведенных. В одном матче он добыл викторию.

В четырех последних играх, которые пришлись на Серию А, коллектив потерпел три поражения при одной победе, так что у гостей не самая лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Дженоа» коэффициент на победу которого равен 1,98. Успех «Эмполи» оценивается в 4,14, ничья — в 3,42.

В трех из четырех последних матчах гости потерпели поражение.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Дженоа» выиграет за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,12, ведь в трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей был реализован именно такой сценарий.