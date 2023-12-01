ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах Эдди Нкетиа и Букайо Сака«Арсенал» — «Ланс» 6:0. Онлайн Арман ЦарукянИнтригующий бой Дариуша с Царукяном, возвращение Фигередо. Анонс карда UFC Austin
  • 01:07
    • «Бенфика», выигрывая по ходу матча 3:0, упустила победу в матче с «Интером»
  • 01:00
    • Молодой аргентинец принес победу «Реалу» над «Наполи»
  • 00:58
    • «Бавария» и «Копенгаген» обошлись без забитых голов
  • 00:53
    • «Арсенал» разгромил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:47
    • ПСВ вырвал победу в матче с «Севильей», уступая 0:2
  • 22:39
    • «Галатасарай» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Полесье» начнет без экивоков

    «Полесье» — «Верес». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, УПЛ, 1 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Верес
    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Верес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филипп Будковский
    «Полесье» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 18:00 мск. «Полесье» — «Верес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 02 Декабря 2023 года
    Полесье
  • Житомир
    •  Полесье 18:00 Верес Верес
  • Ровно
    •

    «Полесье»

    Эта команда нынче на заметном подъеме. Новичок элиты легко адаптировался к новым условиям, и сейчас осел на 3 месте в таблице.

    Правда, по именам «Полесье» никак не назовешь скромным дебютантом. Состав команды начинен опытными мастерами.

    В предыдущем туре чемпионата «Полесье» проявил свои лучшие качества. Команда Юрия Калитвинцева дала бой донецкому «Шахтеру» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Оборона житомирян действует почти образцово. В 15 сыгранных матчах УПЛ в воротах «Полесья» побывало всего 10 мячей.

    И уж наверняка хозяева намерены удержаться в группе лидеров. Тем паче, соперника никак не назовешь сильным.

    «Верес»

    Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. Клуб из Ровно находится на 14 месте, лишь на один пункт опережая зону прямого вылета.

    Главным бичом ровенчан является оборона. «Верес» пропустил в свои ворота 23 мяча в 14 поединках УПЛ.

  • Второй Ван Перси или новый Кежман? «Реал» и «Барса» нацелились на лидера атаки «Фейеноорда»
  • Готова ли мексиканская голевая машина «Фейеноорда» к переходу в одну из элитных команд Европы?
  • 28/11/2023

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Верес» на родной арене перестрелял «Металлист 1925» (4:3).

    Команда Сергея Лавриненко выиграла всего лишь дважды в чемпионате. Да и атака не блещет: всего 14 результативных выстрелов.

    Наверняка «Верес» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Правда, в первом круге ровенчане уступили «Полесью» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Полесья» предлагают — 1.67.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Вереса» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.75.

    Житомиряне выглядят на две головы сильнее «Вереса», что явно намерены доказать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Полесья» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Денвер — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Севастова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч АЕК — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Олимпия — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Штурм — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Полесье» — «Верес»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. «Полесье» начнет без экивоков
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры