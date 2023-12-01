«Полесье» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 18:00 мск. «Полесье» — «Верес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Полесье»

Эта команда нынче на заметном подъеме. Новичок элиты легко адаптировался к новым условиям, и сейчас осел на 3 месте в таблице.

Правда, по именам «Полесье» никак не назовешь скромным дебютантом. Состав команды начинен опытными мастерами.

В предыдущем туре чемпионата «Полесье» проявил свои лучшие качества. Команда Юрия Калитвинцева дала бой донецкому «Шахтеру» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Оборона житомирян действует почти образцово. В 15 сыгранных матчах УПЛ в воротах «Полесья» побывало всего 10 мячей.

И уж наверняка хозяева намерены удержаться в группе лидеров. Тем паче, соперника никак не назовешь сильным.

«Верес»

Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. Клуб из Ровно находится на 14 месте, лишь на один пункт опережая зону прямого вылета.

Главным бичом ровенчан является оборона. «Верес» пропустил в свои ворота 23 мяча в 14 поединках УПЛ.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Верес» на родной арене перестрелял «Металлист 1925» (4:3).

Команда Сергея Лавриненко выиграла всего лишь дважды в чемпионате. Да и атака не блещет: всего 14 результативных выстрелов.

Наверняка «Верес» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Правда, в первом круге ровенчане уступили «Полесью» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Полесья» предлагают — 1.67.

На викторию «Вереса» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.75.

Житомиряне выглядят на две головы сильнее «Вереса» , что явно намерены доказать с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Полесья» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.