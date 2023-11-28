28 ноября в 35-м туре бразильской Серии А «Гояс» на своем поле сыграет против «Крузейро». Начало встречи запланировано на 03:00 по мск. «Гояс» — «Крузейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гояс»

«Гояс» рискует по итогам этого сезона понизится в классе. За четыре тура до финиша первенства он с 35 очками идет в зоне вылета, проигрывая шесть баллов безопасной строке.

«Попугаи» в 34 проведенных поединках добились викторий только в восьми из них, 11 встреч они еще свели вничью и потерпели 15 фиаско, забили 34 гола при 49 пропущенных.

Стоит отметить, что у «зеленых» только одна виктория за семь минувших игр. Также в этот период они расписали две мировых и четыре встречи проиграли. В двух своих последних матчах они поочередно уступили 0:1 дома «Сантосу» и 1:2 на выезде «Атлетико Минейро».

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На своей территории «Гояс» в текущем первенстве семь из 17 игр свел вничью, добился еще четырех выигрышей и шесть раз проиграл.

«Крузейро»

С 41 баллом «Крузейро» также находится в зоне вылета, на 17 позиции в турнирной таблице Серии А. Однако безопасной строке клуб проигрывает по дополнительным показателям, имея при этом пару игр в запасе.

«Лисы» за 34 проведенные встречи первенства смогли победить всего в десяти из них, 11 встреч еще свели вничью и потерпели 13 поражений, забили 32 гола при 30 пропущенных.

«Синие» в двух прошлых турах обыграли на выезде 1:0 «Форталезу» и дома поделили очки с «Васко да Гама» 2:2. Перед этим же они провалили три матча, проиграв их все, но каждый раз с минимальной разницей.

На выезде «Крузейро» уступил в шести поединках из 17 проведенных. Еще он вне родных стен шесть пять встреч и пять раз сыграл вничью.

«Гояс» в последнее время удачно играет против «Крузейро», выиграв у него две игры из четырех при двух мировых. Причем все эти встречи были низовыми.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гояса» предлагают — 2.48.

На викторию «Крузейро» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.06.

На этот раз ждем от команд более результативного поединка, ведь обе стороны будут нацелены взять максимум баллов в этой игре исходя из их турнирного положения.

И еще ставим с 0 форой на хозяев поля, так как они более нуждаются в очках и вполне удачно играют против предстоящего оппонента в последнее время.