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    «Гояс» — «Крузейро». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, чемпионат Бразилии, 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гояс» — «Крузейро»
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    «Гояс»
    28 ноября в 35-м туре бразильской Серии А «Гояс» на своем поле сыграет против «Крузейро». Начало встречи запланировано на 03:00 по мск. «Гояс» — «Крузейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Ноября 2023 года
    Гойас
  • Бразилия. Серия А
    •  Гойас 03:00 Крузейро Крузейро
  • Бразилия. Серия А
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    «Гояс»

    «Гояс» рискует по итогам этого сезона понизится в классе. За четыре тура до финиша первенства он с 35 очками идет в зоне вылета, проигрывая шесть баллов безопасной строке.

    «Попугаи» в 34 проведенных поединках добились викторий только в восьми из них, 11 встреч они еще свели вничью и потерпели 15 фиаско, забили 34 гола при 49 пропущенных.

    Стоит отметить, что у «зеленых» только одна виктория за семь минувших игр. Также в этот период они расписали две мировых и четыре встречи проиграли. В двух своих последних матчах они поочередно уступили 0:1 дома «Сантосу» и 1:2 на выезде «Атлетико Минейро».

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    На своей территории «Гояс» в текущем первенстве семь из 17 игр свел вничью, добился еще четырех выигрышей и шесть раз проиграл.

    «Крузейро»

    С 41 баллом «Крузейро» также находится в зоне вылета, на 17 позиции в турнирной таблице Серии А. Однако безопасной строке клуб проигрывает по дополнительным показателям, имея при этом пару игр в запасе.

    «Лисы» за 34 проведенные встречи первенства смогли победить всего в десяти из них, 11 встреч еще свели вничью и потерпели 13 поражений, забили 32 гола при 30 пропущенных.

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    • «Синие» в двух прошлых турах обыграли на выезде 1:0 «Форталезу» и дома поделили очки с «Васко да Гама» 2:2. Перед этим же они провалили три матча, проиграв их все, но каждый раз с минимальной разницей.

    На выезде «Крузейро» уступил в шести поединках из 17 проведенных. Еще он вне родных стен шесть пять встреч и пять раз сыграл вничью.

    «Гояс» в последнее время удачно играет против «Крузейро», выиграв у него две игры из четырех при двух мировых. Причем все эти встречи были низовыми.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гояса» предлагают — 2.48.

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    На викторию «Крузейро» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.06.

    На этот раз ждем от команд более результативного поединка, ведь обе стороны будут нацелены взять максимум баллов в этой игре исходя из их турнирного положения.

    И еще ставим с 0 форой на хозяев поля, так как они более нуждаются в очках и вполне удачно играют против предстоящего оппонента в последнее время.

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    «Гояс» — «Крузейро»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. Битва аутсайдеров получиться результативной
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