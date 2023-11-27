27 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграют «Болонья» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Болонья» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Болонья»

«Болонья» на текущий момент занимает восьмое место в таблице Серии А. Команда набрала 18 очков в 12 встречах.

Стоит отметить, что зона еврокубков совсем близко. Однако «Болонье» нужно прибавить. В предстоящей встрече клуб нацелен порадовать болельщиков победой.

Коэффициенты матча Болонья — Торино 1X2Новым игрокам 2.353.203.45Бонус$9500

12 ноября «Болонья» потерпела только второе поражение в сезоне. Команда встречалась в гостях с «Фиорентиной». Визит во Флоренцию оказался неудачным — 1:2.

Все прогнозы на Серию А

«Болонья» на своем поле не уступает очень давно. Последний раз клуб 21 августа проиграл в родных стенах «Милану» (0:2). С тех пор «Болонья» провела 7 домашних матчей, в которых были 5 побед и 2 ничьи.

«Торино»

«Торино» — крепкий середняк Серии А. Команда вряд ли вылетит, но и шансы попасть в еврокубки не самые большие. После 12 встреч туринцы находятся на 11-м месте в таблице Серии А с 16 набранными очками.

«Быки» куда лучше выступают дома, чем в гостях. На чужом поле победить «Болонью» будет крайне сложно. Однако ради положительного результата футболисты «Торино» приложат все усилия.

В чемпионате Италии-2023/24 «Торино» в шести выездных матчах добился двух побед. В гостях команда обыграла «Салернитану» (3:0) и «Лечче» (1:0).

«Торино» последний раз проигрывал в Серии А больше месяца назад. 21 октября клуб дома уступил «Интеру» (0:3). После этого «быки» провели 4 матча (2 победы, 2 ничьи).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» можно поставить за 2.28. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.34. Ничья оценена — в 3.20.

Можно сделать ставку на победу «Болоньи» с коэффициентом 2.28.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.00.