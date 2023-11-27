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    «Болонья» — «Торино». Ставка (к. 2.28) и прогноз на чемпионат Италии 27 ноября 2023 года

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    «Болонья»
    27 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграют «Болонья» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Болонья» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Ноября 2023 года
    Болонья
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    •  Болонья 22:45 Торино Торино
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    «Болонья»

    «Болонья» на текущий момент занимает восьмое место в таблице Серии А. Команда набрала 18 очков в 12 встречах.

    Стоит отметить, что зона еврокубков совсем близко. Однако «Болонье» нужно прибавить. В предстоящей встрече клуб нацелен порадовать болельщиков победой.

    Коэффициенты матча Болонья — Торино

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    12 ноября «Болонья» потерпела только второе поражение в сезоне. Команда встречалась в гостях с «Фиорентиной». Визит во Флоренцию оказался неудачным — 1:2.

    Все прогнозы на Серию А

    «Болонья» на своем поле не уступает очень давно. Последний раз клуб 21 августа проиграл в родных стенах «Милану» (0:2). С тех пор «Болонья» провела 7 домашних матчей, в которых были 5 побед и 2 ничьи.

    «Торино»

    «Торино» — крепкий середняк Серии А. Команда вряд ли вылетит, но и шансы попасть в еврокубки не самые большие. После 12 встреч туринцы находятся на 11-м месте в таблице Серии А с 16 набранными очками.

    «Быки» куда лучше выступают дома, чем в гостях. На чужом поле победить «Болонью» будет крайне сложно. Однако ради положительного результата футболисты «Торино» приложат все усилия.

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    • В чемпионате Италии-2023/24 «Торино» в шести выездных матчах добился двух побед. В гостях команда обыграла «Салернитану» (3:0) и «Лечче» (1:0).

    «Торино» последний раз проигрывал в Серии А больше месяца назад. 21 октября клуб дома уступил «Интеру» (0:3). После этого «быки» провели 4 матча (2 победы, 2 ничьи).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» можно поставить за 2.28. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.34. Ничья оценена — в 3.20.

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    Можно сделать ставку на победу «Болоньи» с коэффициентом 2.28.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.00.

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    «Болонья» — «Торино»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева добьются победы
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