«Шахтер» Донецк
Эта команда переживает непростые времена. Дончане пока находятся на 4 месте в таблице, отставая от лидера «Днепра-1» на 6 очков.
Правда, «горняки» неплохо выглядят в атаке. В 12 матчах УПЛ игроки донецкого клуба наколотили 22 мяча в ворота соперников.
В предыдущем туре чемпионата «Шахтер» Донецк провалился. Дончане по всем статьям уступили набирающему ход «Днепру-1» (1:3).
После того «горняки» еще и неудачно заполнили паузу в чемпионате. Команда Марино Пушича в контрольной встрече уступила львовскому «Руху» (1:3).
И уж наверняка хозяева намерены вернуться на победный путь. Правда, после матчей сборных лидеры команды вернутся в разном функциональном состоянии.
«Полесье»
Эта команда в нынешнем сезоне претендует на лавры открытия чемпионата. Доселе никогда не игравшие в элите житомиряне могут замахнуться на самые высокие места!
В плане реализации у команды ситуация неплохая, но и не самая позитивная. В 14 поединках удалось отличиться 22 раза.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Полесье» в родных стенах переиграло ершистый «Металлист 1925» (2:1).
Команда Юрия Калитвинцева явно постарается воспользоваться проблемами «горняков». Да и быстрый Бени Макуана намерен показать себя на фоне действующего чемпиона.
Наверняка «Полесье» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Да и вообще, житомиряне не боятся никого!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.48.
На викторию «Полесья» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.40.
Житомиряне зарекомендовали себя как сильный коллектив, и уж точно
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.31.