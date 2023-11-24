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    «Шахтер» Донецк — «Полесье». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, УПЛ, 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Полесье»
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    Ярослав Ракицкий
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Полесьем» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Полесье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 24 Ноября 2023 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:00 Полесье Полесье
  • Житомир
    •

    «Шахтер» Донецк

    Эта команда переживает непростые времена. Дончане пока находятся на 4 месте в таблице, отставая от лидера «Днепра-1» на 6 очков.

    Правда, «горняки» неплохо выглядят в атаке. В 12 матчах УПЛ игроки донецкого клуба наколотили 22 мяча в ворота соперников.

    В предыдущем туре чемпионата «Шахтер» Донецк провалился. Дончане по всем статьям уступили набирающему ход «Днепру-1» (1:3).

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    После того «горняки» еще и неудачно заполнили паузу в чемпионате. Команда Марино Пушича в контрольной встрече уступила львовскому «Руху» (1:3).

    И уж наверняка хозяева намерены вернуться на победный путь. Правда, после матчей сборных лидеры команды вернутся в разном функциональном состоянии.

    «Полесье»

    Эта команда в нынешнем сезоне претендует на лавры открытия чемпионата. Доселе никогда не игравшие в элите житомиряне могут замахнуться на самые высокие места!

    В плане реализации у команды ситуация неплохая, но и не самая позитивная. В 14 поединках удалось отличиться 22 раза.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Полесье» в родных стенах переиграло ершистый «Металлист 1925» (2:1).

    Команда Юрия Калитвинцева явно постарается воспользоваться проблемами «горняков». Да и быстрый Бени Макуана намерен показать себя на фоне действующего чемпиона.

    Наверняка «Полесье» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Да и вообще, житомиряне не боятся никого!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.48.

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    На викторию «Полесья» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.40.

    Житомиряне зарекомендовали себя как сильный коллектив, и уж точно постараются дать бой «горнякам».

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.31.

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    «Шахтер» Донецк — «Полесье»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. Голевого обмена не избежать!
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