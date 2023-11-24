«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Полесьем» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Полесье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

Эта команда переживает непростые времена. Дончане пока находятся на 4 месте в таблице, отставая от лидера «Днепра-1» на 6 очков.

Правда, «горняки» неплохо выглядят в атаке. В 12 матчах УПЛ игроки донецкого клуба наколотили 22 мяча в ворота соперников.

В предыдущем туре чемпионата «Шахтер» Донецк провалился. Дончане по всем статьям уступили набирающему ход «Днепру-1» (1:3).

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После того «горняки» еще и неудачно заполнили паузу в чемпионате. Команда Марино Пушича в контрольной встрече уступила львовскому «Руху» (1:3).

И уж наверняка хозяева намерены вернуться на победный путь. Правда, после матчей сборных лидеры команды вернутся в разном функциональном состоянии.

«Полесье»

Эта команда в нынешнем сезоне претендует на лавры открытия чемпионата. Доселе никогда не игравшие в элите житомиряне могут замахнуться на самые высокие места!

В плане реализации у команды ситуация неплохая, но и не самая позитивная. В 14 поединках удалось отличиться 22 раза.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Полесье» в родных стенах переиграло ершистый «Металлист 1925» (2:1).

Команда Юрия Калитвинцева явно постарается воспользоваться проблемами «горняков». Да и быстрый Бени Макуана намерен показать себя на фоне действующего чемпиона.

Наверняка «Полесье» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Да и вообще, житомиряне не боятся никого!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.48.

На викторию «Полесья» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.40.

Житомиряне зарекомендовали себя как сильный коллектив, и уж точно постараются дать бой «горнякам» .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.31.