24 ноября на стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» примет «Специю» в рамках поединка 14-го тура итальянской Серии В. Начало игры в 22:30 мск. «Сампдория» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

Дела у «блучеркьяти» идут не очень, хотя раньше было еще хуже. Результаты оставляют желать лучшего. «Сампдории» нужно обязательно прибавить.

Сейчас генуэзцы занимают 15-е место, что аккурат над зоной плей-офф за право остаться в Серии B. Отрыв от «Лекко», который идет как раз в этой зоне, составляет всего один балл.

При этом команда уже вылетела из Кубка Италии. Ее палачом стала «Салернитана» (0:4), выступающая в элитном дивизионе страны.

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На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, которые пришлись на Серии А, так что у него неплохая форма и шансы на выигрыш.

«Специя»

«Специя» прозябает в зоне вылета и имеет 10 очков на своем счету. Чтобы покинуть зону прямого вылета, хозяева нужно победить, ведь отставание составляет два балла.

«Горожане» свели вничью прошлый матч с «Тернаной», пропустив два гола. До этой мировой они также сыграли вничью — на этот раз с «Лекко» (0:0).

В начале ноября «Специя» вылетела из Кубка Италии. Она также проиграла представителю Серии А «Сассуоло». Соперник оказался точнее в серии пенальти.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков при пяти ничьих и двух поражениях, так что хотя у него плохая форма, шансы на мировую есть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Сампдорию» коэффициент на победу которой равен 2,17. Успех «Специи» оценивается в 3,27, ничья — в 3,30.

В четырех из пяти последних матчей как хозяев, так и гостей, по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,88.

Еще один вариант ставки — «Сампдория» выиграет за 2,17, ведь хозяева победили в двух последних матчах.