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    У Новой Зеландии вновь не получится забить?

    Ирландия — Новая Зеландия. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 ноября 2023 года

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    Ирландия сыграет на своем поле с Новой Зеландией в рамках товарищеского поединка. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 22:45 мск. Ирландия — Новая Зеландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 21 Ноября 2023 года
    Ирландия
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    •  Ирландия 22:45 Новая Зеландия Новая Зеландия
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    Ирландия

    Команда не сумела пройти квалификацию Евро-2024, заняв лишь 4-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Ирландии не получилось проявить себя на отборе чемпионата Европы, а сейчас команда сыграет свой последний товарищеский матч в 2023 году с Новой Зеландией.

    Игра команды в последнее время оставляет желать лучшего. Ирландия за последние 5 матчей обыграла только Гибралтар (4:0), а во всех остальных матчах проиграла.

    Коэффициенты матча Ирландия — Новая Зеландия

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  • 1.574.055.90Бонус$9500
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    За этот период Ирландия пропустила 7 голов при 5-и забитых. В последнем туре сборная с минимальным счетом проиграла Нидерландам (0:1), пропустив единственный гол уже на 12-й минуте встречи.

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем матче Ирландия встретится с Новой Зеландией, которая также не блещет результатами. Смогут ли хозяева добиться победы на своем поле? Ирландия куда сильнее своего соперника, поэтому команда будет играть первым номером.

    Новая Зеландия

    В 2023 году сборная играла только в рамках товарищеских встреч. Новая Зеландия не сильно радует результатами, особенно в последнее время. У сборной множество проблем.

    Новая Зеландия сейчас явно слабее своего предстоящего соперника — Ирландии. В последних 3-х матчах у сборной большие проблемы с результативностью. За осень этого года команда забила всего один гол в матче с Конго (1:1), пропустив при этом 4 гола.

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    • В последних 2-х поединках Новая Зеландия проиграла Австралии (0:2) и Греции (0:2). В этих встречах сборная практически не имела шансов победить, суммарно нанеся только 4 удара в створ ворот за этот период.

    Стоит отметить, что Ирландия и Новая Зеландия однажды встречались между собой. В товарищеском поединке зеландская сборная проиграла своему сопернику со счетом 1:3, ведя по ходу встречи 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ирландии предлагают — 1.57.

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    На викторию Новой Зеландии дают — 6.00, ничья оценена — в 4.00.

    Да, у Ирландии сейчас не самый лучший период, но она все равно сильнее Новой Зеландии. Можно предположить, что хозяева оформят сухую победу.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал Новой Зеландии 0.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа Ирландии с форой (-1) за 1.95.

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    Ирландия — Новая Зеландия: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. У Новой Зеландии вновь не получится забить?
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