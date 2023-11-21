Ирландия сыграет на своем поле с Новой Зеландией в рамках товарищеского поединка. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 22:45 мск. Ирландия — Новая Зеландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирландия

Команда не сумела пройти квалификацию Евро-2024, заняв лишь 4-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Ирландии не получилось проявить себя на отборе чемпионата Европы, а сейчас команда сыграет свой последний товарищеский матч в 2023 году с Новой Зеландией.

Игра команды в последнее время оставляет желать лучшего. Ирландия за последние 5 матчей обыграла только Гибралтар (4:0), а во всех остальных матчах проиграла.

Коэффициенты матча Ирландия — Новая Зеландия 1X2Новым игрокам 1.574.055.90Бонус$9500

За этот период Ирландия пропустила 7 голов при 5-и забитых. В последнем туре сборная с минимальным счетом проиграла Нидерландам (0:1), пропустив единственный гол уже на 12-й минуте встречи.

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче Ирландия встретится с Новой Зеландией, которая также не блещет результатами. Смогут ли хозяева добиться победы на своем поле? Ирландия куда сильнее своего соперника, поэтому команда будет играть первым номером.

Новая Зеландия

В 2023 году сборная играла только в рамках товарищеских встреч. Новая Зеландия не сильно радует результатами, особенно в последнее время. У сборной множество проблем.

Новая Зеландия сейчас явно слабее своего предстоящего соперника — Ирландии. В последних 3-х матчах у сборной большие проблемы с результативностью. За осень этого года команда забила всего один гол в матче с Конго (1:1), пропустив при этом 4 гола.

В последних 2-х поединках Новая Зеландия проиграла Австралии (0:2) и Греции (0:2). В этих встречах сборная практически не имела шансов победить, суммарно нанеся только 4 удара в створ ворот за этот период.

Стоит отметить, что Ирландия и Новая Зеландия однажды встречались между собой. В товарищеском поединке зеландская сборная проиграла своему сопернику со счетом 1:3, ведя по ходу встречи 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ирландии предлагают — 1.57.

На викторию Новой Зеландии дают — 6.00, ничья оценена — в 4.00.

Да, у Ирландии сейчас не самый лучший период, но она все равно сильнее Новой Зеландии. Можно предположить, что хозяева оформят сухую победу.

Наш прогноз — Индивидуальный тотал Новой Зеландии 0.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа Ирландии с форой (-1) за 1.95.