«Торпедо» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 19-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ в Первую лигу. Перед началом сезона была четкая задача вернуться в Премьер-лигу, но что-то пошло не так. «Торпедо» занимает 10-е место в таблице Первой лиги, отставая от зоны стыков на 9 очков.

По ходу сезона боссы московского клуба уволили главного тренера Жозепа Клотета, но проблемы с результатами не решились — «Торпедо» продолжает играть очень нестабильно.

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За последние 5 матчей в Первой лиге москвичи выиграли только «СКА-Хабаровск» (2:0), а также по 2 раза сыграли вничью и проиграли. За этот период «Торпедо» пропустило 6 голов при 4-х забитых.

Прогнозы на ФНЛ

В предстоящем матче команда встретится с «Родиной», которая является соседом москвичей по турнирной таблице. К тому же, «Торпедо» далеко не лучшим образом выступает на своем поле, занимая 9-е место в лиге по этому показателю.

«Родина»

Команда идет в середине турнирной таблицы, занимая 9-е место с 24 очками в активе после 18-и туров. «Родина» стала играть стабильнее, у команды точно есть перспективы для того, чтобы попробовать приблизиться к лидерам чемпионата.

Стоит отметить, что «Родина» занимает 3-е место в лиге по забитым голам — 27 мячей за 18 встреч. К тому же, команда в топ-10 команд Первой лиги по надежности в обороне. В последних матчах «Родина» точно доказала, что может отлично действовать в обороне.

За последние 5 матчей во всех турнирах команда проиграла только тульскому «Арсеналу» (0:1), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Родина» пропустила лишь один гол при 11-и забитых.

В последнем туре команда разгромила «Черноморец» (4:0), забив в каждом тайме, а сопернику удалось нанести только 2 удара в створ ворот.

«Родина» уже встречалась с «Торпедо» в нынешнем сезоне. В том матче «Родина» всухую обыграла своего соперника со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. К слову, команда не так плохо выступает на чужом поле, набрав 10 очков за 9 выездных встреч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.18.

На викторию «Торпедо» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.50.

«Родина» куда лучше выступает в последнее время. Можно предположить, что гости все-таки возьмут свои очки с минимальном разрывом в счете.

Наш прогноз — Победа «Родины». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.79.