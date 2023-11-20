20 ноября в матче последнего тура квалификации Евро-2024 сыграют сборные Словении и Казахстана. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Словения — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Сборная отлично провела групповой этап квалификации, после 8-и туров занимая 1-е место в своей группе с 22 очками в активе. Таким образом, Словения уже обеспечила себе путевку на Евро-2024.

У команды наряду с Данией самая надежная оборона среди остальных команд группы. Сборная пропустила только 8 мячей за 9 встреч при 18-ти забитых.

Коэффициенты матча Словения — Казахстан 1X2Новым игрокам 1.484.307.70Бонус$9500

За 9 матчей Словении 20-летний форвард Беньямин Шешко забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Игрок занимает входит в список лучших бомбардиров квалификации.

Все прогнозы на Евро-2024

В прошлом туре коллектив проиграл Дании (1:2), чем прервал свою беспроигрышную серию в пять поединков при пяти победах кряду в последних из них, так что у хозяев, в целом, хорошая форма.

Казахстан

Сборная имеет реальные шансы поехать на чемпионат Европы 2024 года. Казахстан занимает 3-е место в группе Н с 18-ю очками в активе. Команда отстает от заветной 2-й позиции и нынешнего соперника лишь на один балл.

Казахстан довольно удачно выступает в отборе на Евро-2024, забив за 9 встреч 15 голов при 10-ти пропущенных. В последних матчах команда сумела набрать очень важные очки.

В последнем матче сборная обыграла на своем поле Сан-Марино (3:1), благодаря чему вплотную приблизилась к Словении, которая уступила Дании в прошлом туре.

В четырех последних поединках, которые пришлись на матчи отбора Евро-2024, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у гостей также неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,62. Успех Казахстана оценивается в 3,94, ничья — в 2,79.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,82.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,93, ведь в трех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.