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    Совершит ли Казахстан сенсационный выход на Евро-2024?

    Словения — Казахстан. Ставка (к. 1.82) и прогноз на Евро-2024 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Казахстан
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    Словения занимает 2-е место
    20 ноября в матче последнего тура квалификации Евро-2024 сыграют сборные Словении и Казахстана. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Словения — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 20 Ноября 2023 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 22:45 Казахстан Казахстан
  • Астана
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    Словения

    Сборная отлично провела групповой этап квалификации, после 8-и туров занимая 1-е место в своей группе с 22 очками в активе. Таким образом, Словения уже обеспечила себе путевку на Евро-2024.

    У команды наряду с Данией самая надежная оборона среди остальных команд группы. Сборная пропустила только 8 мячей за 9 встреч при 18-ти забитых.

    Коэффициенты матча Словения — Казахстан

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    За 9 матчей Словении 20-летний форвард Беньямин Шешко забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Игрок занимает входит в список лучших бомбардиров квалификации.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В прошлом туре коллектив проиграл Дании (1:2), чем прервал свою беспроигрышную серию в пять поединков при пяти победах кряду в последних из них, так что у хозяев, в целом, хорошая форма.

    Казахстан

    Сборная имеет реальные шансы поехать на чемпионат Европы 2024 года. Казахстан занимает 3-е место в группе Н с 18-ю очками в активе. Команда отстает от заветной 2-й позиции и нынешнего соперника лишь на один балл.

    Казахстан довольно удачно выступает в отборе на Евро-2024, забив за 9 встреч 15 голов при 10-ти пропущенных. В последних матчах команда сумела набрать очень важные очки.

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    • В последнем матче сборная обыграла на своем поле Сан-Марино (3:1), благодаря чему вплотную приблизилась к Словении, которая уступила Дании в прошлом туре.

    В четырех последних поединках, которые пришлись на матчи отбора Евро-2024, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у гостей также неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,62. Успех Казахстана оценивается в 3,94, ничья — в 2,79.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,82.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,93, ведь в трех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

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    Словения — Казахстан: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Совершит ли Казахстан сенсационный выход на Евро-2024?
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