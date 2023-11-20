Франция U21
Эта команда неплохо проводит нынешнюю отборочную компанию. В своей группе французы удерживают лидерство.
В четырех матчах сборная Франции U21 набрала 9 очков. Причем французы настреляли уже 15 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Франция — Гибралтар
Свой последний поединок команда откровенно провалила. Франция U21 уступила австрийским сверстникам со счетом 0:2.
С южнокорейцами Франция U21 пересекалась лишь однажды. Восемь лет назад соперники обменялись забитыми мячами (1:1).
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Французы намерены реабилитироваться за свою последнюю неудачу.
Южная Корея U21
Словаки нечасто проводят товарищеские поединки. Так что французам будет противостоять команда-загадка.
При этом Южная Корея U21 способна удивить. В составе команды нет звездочек, но коллектив весьма сплоченный.
Последний свой поединок Южная Корея U21 провела еще год назад. Тогда была обыграна сборная ОАЭ U21 (2:0).
Корейцы явно постараются проявить себя наилучшим образом. Мотивации на встречу с французами им точно не занимать.
Наверняка Южная Корея U21 будет действовать вторым номером. Свои шансы гости будут искать на контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции U21 предлагают — 1.24.
На викторию Южной Кореи U21 дают — 11.50, ничья оценена — в 6.00.
Французы на молодежном уровне весьма сильны, и уж
Наш прогноз — Фора Франции -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.78. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.