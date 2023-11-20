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    Уверенная победа молодых французов?

    Франция U21 — Южная Корея U21. Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Франция U21 — Южная Корея U21
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    Элье Ваи
    Франция U21 сыграет на своем поле с Южной Кореей U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:30 мск. Франция U21 — Южная Корея U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 18 Ноября 2023 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 22:45 Гибралтар Гибралтар
  • Евро-2024. Квалификация. Группа B
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    Франция U21

    Эта команда неплохо проводит нынешнюю отборочную компанию. В своей группе французы удерживают лидерство.

    В четырех матчах сборная Франции U21 набрала 9 очков. Причем французы настреляли уже 15 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Франция — Гибралтар

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    Свой последний поединок команда откровенно провалила. Франция U21 уступила австрийским сверстникам со счетом 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    С южнокорейцами Франция U21 пересекалась лишь однажды. Восемь лет назад соперники обменялись забитыми мячами (1:1).

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Французы намерены реабилитироваться за свою последнюю неудачу.

    Южная Корея U21

    Словаки нечасто проводят товарищеские поединки. Так что французам будет противостоять команда-загадка.

    При этом Южная Корея U21 способна удивить. В составе команды нет звездочек, но коллектив весьма сплоченный.

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    • Последний свой поединок Южная Корея U21 провела еще год назад. Тогда была обыграна сборная ОАЭ U21 (2:0).

    Корейцы явно постараются проявить себя наилучшим образом. Мотивации на встречу с французами им точно не занимать.

    Наверняка Южная Корея U21 будет действовать вторым номером. Свои шансы гости будут искать на контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции U21 предлагают — 1.24.

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    На викторию Южной Кореи U21 дают — 11.50, ничья оценена — в 6.00.

    Французы на молодежном уровне весьма сильны, и уж точно не оставят шансов оппоненту.

    Наш прогноз — Фора Франции -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.78. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.

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    Франция U21 — Южная Корея U21: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа молодых французов?
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