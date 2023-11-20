Франция U21 сыграет на своем поле с Южной Кореей U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:30 мск. Франция U21 — Южная Корея U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция U21

Эта команда неплохо проводит нынешнюю отборочную компанию. В своей группе французы удерживают лидерство.

В четырех матчах сборная Франции U21 набрала 9 очков. Причем французы настреляли уже 15 мячей в ворота соперников.

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Свой последний поединок команда откровенно провалила. Франция U21 уступила австрийским сверстникам со счетом 0:2.

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С южнокорейцами Франция U21 пересекалась лишь однажды. Восемь лет назад соперники обменялись забитыми мячами (1:1).

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Французы намерены реабилитироваться за свою последнюю неудачу.

Южная Корея U21

Словаки нечасто проводят товарищеские поединки. Так что французам будет противостоять команда-загадка.

При этом Южная Корея U21 способна удивить. В составе команды нет звездочек, но коллектив весьма сплоченный.

Последний свой поединок Южная Корея U21 провела еще год назад. Тогда была обыграна сборная ОАЭ U21 (2:0).

Корейцы явно постараются проявить себя наилучшим образом. Мотивации на встречу с французами им точно не занимать.

Наверняка Южная Корея U21 будет действовать вторым номером. Свои шансы гости будут искать на контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции U21 предлагают — 1.24.

На викторию Южной Кореи U21 дают — 11.50, ничья оценена — в 6.00.

Французы на молодежном уровне весьма сильны, и уж точно не оставят шансов оппоненту .

Наш прогноз — Фора Франции -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.78. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.