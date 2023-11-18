16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Боливии и Перу. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Боливия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Нынешнюю квалификацию на чемпионат мира 2026 года команда начала отвратительно — с трех поражений. Боливийцы выглядят ужасающе как в выездных матчах, так и дома.

В нынешнем отборочном цикле Боливия пропустила уже 11 мячей. Забить же удалось только дважды. Но самое главное — ни одного очка ей набрать не удалось.

Свой последний поединок сборная провалила. На выезде Боливия проиграла Парагваю (0:1). Логично, что по итогам четырех туров она занимает последнее, 10-е место.

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На сегодня у коллектива серия поражений в пять поединков во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, так что шансы на очки у него минимальные.

Перу

Перу — один из аутсайдеров южноамериканской зоны. Дела у «Инков» пока идут очень плохо. В отборе на ЧМ-2026 еще не одержано ни одной победы.

Сборная начала квалификацию с ничьей в игре с Парагваем (0:0). Однако потом были два поражения. Перуанцы уступили Бразилии (0:1), Чили (0:2) и Аргентине (0:2).

Фанатов сборной Перу не может не настораживать нулевая результативность. За 360 минут не было забито ни одного гола. У команды настоящий кризис в атаке.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при трех поражениях в последних из них, так что у гостей форма немногим лучше.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Боливию, коэффициент на победу которой равен 2,19. Успех Перу оценивается в 3,40, ничья — в 3,25.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,30.

Еще один вариант ставки — Перу выиграет за 3,40, ведь в шести из семи последних матчах этих соперников Боливия проигрывала.