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    Команды снова устроят обмен голами?

    Косово U21 — Болгария U21. Ставки (к. 1.78) и прогноз на квалификацию чемпионата Европы U21 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Косово U21 — Болгария U21
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    Трофей Евро U21
    В группе D отборочного цикла Евро 2025 U21 сыграют сборные Косово и Болгарии. Игра запланирована на 17 ноября 15:00 мск. Косово U21 — Болгария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа D 17 Ноября 2023 года
    Косово U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа D
    •  Косово U21 15:00 Болгария U21 Болгария U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа D
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    Косово U21

    Сборная Косово довольствовалась в этом турнире только одной победой, и то она была в самом начале турнира, когда команда обыграла Эстонию 2:0.

    После радостного старта наступили проблемы, так как на пути косовцев стали поляки и немцы — фавориты группы. Как итог, «золотые мальчики» потерпели поражение со счетом 0:3 в обоих случаях.

    В минувшем туре косовская сборная добыла одно очко в выездном матче с Болгарией. Встреча закончилась со счетом 1:1. В таблице команда занимает 4-е место с 4 очками на счету.

    Все прогнозы на футбол

    Сборная Косово выиграла только один домашний матч из четырех последних и проиграла в двух.

    Болгария U21

    У болгар на один пункт больше, поскольку они дважды сыграли вничью. Гостям сильнее повезло с календарем и они сыграли только с одним фаворитом.

    В рамках сентябрьских сборов Болгария не смогла победить Эстонию, сыграв вничью 1:1, но при этом ей удалось одолеть Израиль 1:0.

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    • Немцам болгарский коллектив хоть и проиграл, но сделал это красиво. Встреча закончилась близким результатом 2:3. Так что по результативности болгары ближе к фаворитам списка, чем к аутсайдерам.

    В таблице они идут на третьем месте. В их активе 5 набранных очков, 5 забитых и 5 пропущенных мячей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры затрудняются дать ответ на вопрос о фаворите матча. Котировки близкие — 2.08 и 3.15 соответственно.

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    Почти месяц назад команды не выявили победителя в почти равном матче. Косовцы смогли умерить пыл результативности соперника и вели 1:0 до самого конца, пока в компенсированное время болгары не спаслись от поражения.

    Ставка на «обе забьют» принимается с коэффициентом 1.74.

    Также можно поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.78.

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    Косово U21 — Болгария U21: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Команды снова устроят обмен голами?
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