Косово U21
Сборная Косово довольствовалась в этом турнире только одной победой, и то она была в самом начале турнира, когда команда обыграла Эстонию 2:0.
После радостного старта наступили проблемы, так как на пути косовцев стали поляки и немцы — фавориты группы. Как итог, «золотые мальчики» потерпели поражение со счетом 0:3 в обоих случаях.
В минувшем туре косовская сборная добыла одно очко в выездном матче с Болгарией. Встреча закончилась со счетом 1:1. В таблице команда занимает 4-е место с 4 очками на счету.
Сборная Косово выиграла только один домашний матч из четырех последних и проиграла в двух.
Болгария U21
У болгар на один пункт больше, поскольку они дважды сыграли вничью. Гостям сильнее повезло с календарем и они сыграли только с одним фаворитом.
В рамках сентябрьских сборов Болгария не смогла победить Эстонию, сыграв вничью 1:1, но при этом ей удалось одолеть Израиль 1:0.
Немцам болгарский коллектив хоть и проиграл, но сделал это красиво. Встреча закончилась близким результатом 2:3. Так что по результативности болгары ближе к фаворитам списка, чем к аутсайдерам.
В таблице они идут на третьем месте. В их активе 5 набранных очков, 5 забитых и 5 пропущенных мячей.
Прогноз и ставки
Букмекеры затрудняются дать ответ на вопрос о фаворите матча. Котировки близкие — 2.08 и 3.15 соответственно.
Почти месяц назад команды не выявили победителя в почти равном матче. Косовцы смогли умерить пыл результативности соперника и вели 1:0 до самого конца, пока в компенсированное время болгары не спаслись от поражения.
Также можно поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.78.