В группе D отборочного цикла Евро 2025 U21 сыграют сборные Косово и Болгарии. Игра запланирована на 17 ноября 15:00 мск. Косово U21 — Болгария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово U21

Сборная Косово довольствовалась в этом турнире только одной победой, и то она была в самом начале турнира, когда команда обыграла Эстонию 2:0.

После радостного старта наступили проблемы, так как на пути косовцев стали поляки и немцы — фавориты группы. Как итог, «золотые мальчики» потерпели поражение со счетом 0:3 в обоих случаях.

В минувшем туре косовская сборная добыла одно очко в выездном матче с Болгарией. Встреча закончилась со счетом 1:1. В таблице команда занимает 4-е место с 4 очками на счету.

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Сборная Косово выиграла только один домашний матч из четырех последних и проиграла в двух.

Болгария U21

У болгар на один пункт больше, поскольку они дважды сыграли вничью. Гостям сильнее повезло с календарем и они сыграли только с одним фаворитом.

В рамках сентябрьских сборов Болгария не смогла победить Эстонию, сыграв вничью 1:1, но при этом ей удалось одолеть Израиль 1:0.

Немцам болгарский коллектив хоть и проиграл, но сделал это красиво. Встреча закончилась близким результатом 2:3. Так что по результативности болгары ближе к фаворитам списка, чем к аутсайдерам.

В таблице они идут на третьем месте. В их активе 5 набранных очков, 5 забитых и 5 пропущенных мячей.

Прогноз и ставки

Букмекеры затрудняются дать ответ на вопрос о фаворите матча. Котировки близкие — 2.08 и 3.15 соответственно.

Почти месяц назад команды не выявили победителя в почти равном матче. Косовцы смогли умерить пыл результативности соперника и вели 1:0 до самого конца, пока в компенсированное время болгары не спаслись от поражения.

Ставка на «обе забьют» принимается с коэффициентом 1.74.

Также можно поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.78.