Греция на своем стадионе примет Новую Зеландии в товарищеском матче. Он состоится 17 ноября, 20:00 (мск). Греция — Новая Зеландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

Сборная Греции довольно успешно выступает в группе В, занимая пока второе место в довольно сильной компании. На первом месте Франция с 18 очками, а греки и сборная Нидерландов идут рядом с 12 очками. Правда, у соперника на игру меньше.

В последнем матче Греция уступила как раз Нидерландам на своем поле со счетом 0:1. Та игра получилась равной, но развязка случилась в добавленное ко второму тайму время, когда в ворота греков был назначен пенальти. Его уверенно реализовал Ван Дейк.

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Сейчас сборную Греции тренирует известный в прошлом уругвайский футболист Густаво Пойет. Он стал главным тренером полтора года назад, и пока у него все довольно неплохо получается.

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Греция — довольно ровная сборная с опытными футболистами, некоторые из которых выступают в сильных европейских клубах. В первую очередь, это защитник Константинос Цимикас (Ливерпуль), Константинос Мавропанос (Вест Хэм), Одиссеас Влаходимос (Ноттингем Форест).

Новая Зеландия

В этом году сборная Новой Зеландии проводит только товарищеские матчи, готовясь в будущем году начать отбор на чемпионат мира 2026 года. Два последних матча получились не очень удачными.

Сначала была ничья с ДР Конго (1:1), а затем поражение от самого принципиального соперника Австралии со счетом 0:2.

Сборная Новой Зеландии продолжает выступать в зоне Океания, где после ухода Австралии является флагманом региона. Состав у нее довольно слабый, здесь почти нет известных игроков.

С июля 2023 года сборная получила нового главного тренера англичанина, который не имеет особых успехов в своей карьере. Главной звездой в ее составе является габаритный нападающий Крис Вуд, выступающий сейчас в «Ноттингем Форест». Остальные намного ниже его уровнем.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры считают главным фаворитом Греция, на победу которой дают — 1,41. На Новую Зеландии — 7,70. Ничья — 4,80.

Грекам предстоит важный матч через несколько дней в отборе на Евро-2024, поэтому им нет особого смысла расходовать силы и задействовать ведущих футболистов.

Скорее всего, Густаво Пойет даст возможность поиграть резервистам, который уступают значительно в классе ведущим игрокам. На наш взгляд, в этой игре стоит попробовать ставку на «тотал меньше 2,5» за 2,10. Игра должна получится вязкой и не самой результативной.

Любители более рисковых вариантов могут попробовать прогноз, что «Новая Зеландия не проиграет» за 2,90. Для Греции эта игра не имеет никакого значения, все ее мысли будут о французах.