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    Греки приберегут силы перед более важной встречей

    Греция — Новая Зеландия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на товарищеский матч, 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Греция — Новая Зеландия
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    Константинос Цимикас
    Греция на своем стадионе примет Новую Зеландии в товарищеском матче. Он состоится 17 ноября, 20:00 (мск). Греция — Новая Зеландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2023 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 20:00 Новая Зеландия Новая Зеландия
  • Веллингтон
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    Греция

    Сборная Греции довольно успешно выступает в группе В, занимая пока второе место в довольно сильной компании. На первом месте Франция с 18 очками, а греки и сборная Нидерландов идут рядом с 12 очками. Правда, у соперника на игру меньше.

    В последнем матче Греция уступила как раз Нидерландам на своем поле со счетом 0:1. Та игра получилась равной, но развязка случилась в добавленное ко второму тайму время, когда в ворота греков был назначен пенальти. Его уверенно реализовал Ван Дейк.

    Коэффициенты матча Греция — Новая Зеландия

    1X2Новым игрокам
  • 1.384.808.50Бонус$9500
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    Сейчас сборную Греции тренирует известный в прошлом уругвайский футболист Густаво Пойет. Он стал главным тренером полтора года назад, и пока у него все довольно неплохо получается.

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    Греция — довольно ровная сборная с опытными футболистами, некоторые из которых выступают в сильных европейских клубах. В первую очередь, это защитник Константинос Цимикас (Ливерпуль), Константинос Мавропанос (Вест Хэм), Одиссеас Влаходимос (Ноттингем Форест).

    Новая Зеландия

    В этом году сборная Новой Зеландии проводит только товарищеские матчи, готовясь в будущем году начать отбор на чемпионат мира 2026 года. Два последних матча получились не очень удачными.

    Сначала была ничья с ДР Конго (1:1), а затем поражение от самого принципиального соперника Австралии со счетом 0:2.

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  • 14/11/2023

    • Сборная Новой Зеландии продолжает выступать в зоне Океания, где после ухода Австралии является флагманом региона. Состав у нее довольно слабый, здесь почти нет известных игроков.

    С июля 2023 года сборная получила нового главного тренера англичанина, который не имеет особых успехов в своей карьере. Главной звездой в ее составе является габаритный нападающий Крис Вуд, выступающий сейчас в «Ноттингем Форест». Остальные намного ниже его уровнем.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры считают главным фаворитом Греция, на победу которой дают — 1,41. На Новую Зеландии — 7,70. Ничья — 4,80.

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    Грекам предстоит важный матч через несколько дней в отборе на Евро-2024, поэтому им нет особого смысла расходовать силы и задействовать ведущих футболистов.

    Скорее всего, Густаво Пойет даст возможность поиграть резервистам, который уступают значительно в классе ведущим игрокам. На наш взгляд, в этой игре стоит попробовать ставку на «тотал меньше 2,5» за 2,10. Игра должна получится вязкой и не самой результативной.

    Любители более рисковых вариантов могут попробовать прогноз, что «Новая Зеландия не проиграет» за 2,90. Для Греции эта игра не имеет никакого значения, все ее мысли будут о французах.

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    Греция — Новая Зеландия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Греки приберегут силы перед более важной встречей
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