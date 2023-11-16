16 ноября в матче азиатской квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Японии и Мьянмы. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск. Япония — Мьянма: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

Сборная Японии — это одна из сильнейших команд Азии. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и в последнее время является постоянным участником ЧМ.

Так, например, на мировом форуме в Катаре зимой 2022 года, «Самураи» выступили весьма неплохо, выйдя из группы в компании с Германией и Испанией с первого места.

Однако уже на первой стадии плей-офф японцы прекратили борьбу на мундиале, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии. И после того они провели восемь товарищеских встреч.

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На сегодня у коллектива победная (она же — беспроигрышная) серия в шесть поединков, так что хозяева — очевидный фаворит грядущего матча.

Мьянма

Мьянма не сумела добиться нужной цели — пройти в финальную часть Кубка Азии, который стартует 12 января 2024 года.

Также сборная не сумела выйти в финальную часть чемпионата АСЕАН, заняв предпоследнее, 4-е место в группе. Опередить ее удалось Вьетнаму, Малазию и Сингапур.

В своем последнем матче команда разошлась миром на выезде против Макао (0:0).

В пяти последних поединках коллектив ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих, но столь неплохая форма вряд ли ему поможет против соперника такого класса.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Японию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Мьянмы оценивается в 63,45, ничья — в 33,20.

В 35 последних матчах хозяев было забито меньше 6,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 6,5 голов за 2,19.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 7,5 голов за 1,63, ведь в 35 последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.