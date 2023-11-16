Япония
Сборная Японии — это одна из сильнейших команд Азии. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и в последнее время является постоянным участником ЧМ.
Так, например, на мировом форуме в Катаре зимой 2022 года, «Самураи» выступили весьма неплохо, выйдя из группы в компании с Германией и Испанией с первого места.
Однако уже на первой стадии плей-офф японцы прекратили борьбу на мундиале, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии. И после того они провели восемь товарищеских встреч.
На сегодня у коллектива победная (она же — беспроигрышная) серия в шесть поединков, так что хозяева — очевидный фаворит грядущего матча.
Мьянма
Мьянма не сумела добиться нужной цели — пройти в финальную часть Кубка Азии, который стартует 12 января 2024 года.
Также сборная не сумела выйти в финальную часть чемпионата АСЕАН, заняв предпоследнее, 4-е место в группе. Опередить ее удалось Вьетнаму, Малазию и Сингапур.
В своем последнем матче команда разошлась миром на выезде против Макао (0:0).
В пяти последних поединках коллектив ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих, но столь неплохая форма вряд ли ему поможет против соперника такого класса.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Японию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Мьянмы оценивается в 63,45, ничья — в 33,20.
В 35 последних матчах хозяев было забито меньше 6,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 6,5 голов за 2,19.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 7,5 голов за 1,63, ведь в 35 последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.