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    Отсутствие шансов не повлияет на настрой шведов

    Азербайджан — Швеция. Ставки (к. 2.11) и прогноз на квалификацию Евро-2024 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан — Швеция
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    Александр Исак
    16 ноября в Баку сборная Азербайджана примет национальную команду Швеции в рамках 9-го тура отборочного цикла Евро-2024. Матч начнется в 20:00 мск. Азербайджан — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 16 Ноября 2023 года
    Азербайджан
  • Баку
    •  Азербайджан 20:00 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Азербайджан

    Команда потеряла шансы на выход в основной этап еще задолго до этого матча. Осенью хозяева сыграли 3 поединка и смогли набрать лишь 3 очка, победив Эстонию со счетом 2:0.

    До этого сборная Азербайджана проиграла, но при этом достойно, сборной Бельгии (1:0). Последним результатом стало фиаско в игре с Австрией. Результат встречи составил 0:1.

    Коэффициенты матча Азербайджан — Швеция

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    В таблице группы F азербайджанцы идут на 4-м месте. У них 4 очка на счету. Даже в случае победы им не удастся подняться выше.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Ну и для того, чтобы выиграть, нужно забивать, а с голами у подопечных Де Бьязи не густо — всего 4 гола в 8 матчах.

    Швеция

    Шведы также никуда не попадут после окончания квалификации. В минувших матчах они много потеряли. Все го две победы за розыгрыш — это слишком мало для того, чтобы бороться за выход в финальную часть турнира.

    Последний раз гости выигрывали 9 сентября, когда на выезде в Таллине они разгромили эстонцев 5:0. К сожалению, в следующем туре они проиграли австрийцам 1:3, с которыми вели борьбу за 2-е место. Теперь те впереди на 9 очков.

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    • В прошлом туре Швеция сыграла вничью с Бельгией (1:1). Это поставило окончательную точку в борьбе команды за выход в групповой этап Евро.

    В таблице коллектив Янне Андерссона находится на 3-м месте. У него в активе 7 набранных баллов.

    Прогноз и ставка

    В игре сборной Швеции наблюдается явный регресс. У команды Андерссона есть шанс лишь на то, чтобы громко стукнуть дверями напоследок.

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    В марте шведы на своем поле разгромили хозяев со счетом 5:0. Отсюда и такие котировки — 1.49 против 7.00.

    В минувших турах основное количество очков гости набрали именно в матчах с Эстонией и Азербайджаном. Единственное, что сделает команда Бьязи в данном случае, это выстоит и не проиграет с крупным счетом. Бельгии и Австрии она проиграла со счетом 0:1. Ставка — победа Швеции + тотал меньше 3.5 за 2.11.

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    Азербайджан — Швеция: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Отсутствие шансов не повлияет на настрой шведов
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