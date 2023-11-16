16 ноября в Баку сборная Азербайджана примет национальную команду Швеции в рамках 9-го тура отборочного цикла Евро-2024. Матч начнется в 20:00 мск. Азербайджан — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азербайджан

Команда потеряла шансы на выход в основной этап еще задолго до этого матча. Осенью хозяева сыграли 3 поединка и смогли набрать лишь 3 очка, победив Эстонию со счетом 2:0.

До этого сборная Азербайджана проиграла, но при этом достойно, сборной Бельгии (1:0). Последним результатом стало фиаско в игре с Австрией. Результат встречи составил 0:1.

Коэффициенты матча Азербайджан — Швеция 1X2Новым игрокам 7.904.601.45Бонус$9500

В таблице группы F азербайджанцы идут на 4-м месте. У них 4 очка на счету. Даже в случае победы им не удастся подняться выше.

Все прогнозы на Евро-2024

Ну и для того, чтобы выиграть, нужно забивать, а с голами у подопечных Де Бьязи не густо — всего 4 гола в 8 матчах.

Швеция

Шведы также никуда не попадут после окончания квалификации. В минувших матчах они много потеряли. Все го две победы за розыгрыш — это слишком мало для того, чтобы бороться за выход в финальную часть турнира.

Последний раз гости выигрывали 9 сентября, когда на выезде в Таллине они разгромили эстонцев 5:0. К сожалению, в следующем туре они проиграли австрийцам 1:3, с которыми вели борьбу за 2-е место. Теперь те впереди на 9 очков.

В прошлом туре Швеция сыграла вничью с Бельгией (1:1). Это поставило окончательную точку в борьбе команды за выход в групповой этап Евро.

В таблице коллектив Янне Андерссона находится на 3-м месте. У него в активе 7 набранных баллов.

Прогноз и ставка

В игре сборной Швеции наблюдается явный регресс. У команды Андерссона есть шанс лишь на то, чтобы громко стукнуть дверями напоследок.

В марте шведы на своем поле разгромили хозяев со счетом 5:0. Отсюда и такие котировки — 1.49 против 7.00.

В минувших турах основное количество очков гости набрали именно в матчах с Эстонией и Азербайджаном. Единственное, что сделает команда Бьязи в данном случае, это выстоит и не проиграет с крупным счетом. Бельгии и Австрии она проиграла со счетом 0:1. Ставка — победа Швеции + тотал меньше 3.5 за 2.11.