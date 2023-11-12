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    В Нижнекамске будут забивать!

    «Нефтехимик» — «Торпедо». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Торпедо»
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    Егор Бабурин
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Ноября 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Нефтехимик»

    Эта команда является одним из главных разочарований сезона. Нижнекамцы болтаются в низах таблицы, хотя потенциально могли бы бороться за стыки.

    Главной бедой команды Кирилла Новикова является слабая атака. В 17 матчах первенства нижнекамцы забили всего 14 раз.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Торпедо

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.302.65Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтехимик» на выезде минимально уступил махачкалинскому «Динамо».

    Прогнозы на ФНЛ

    Это поражение стало для команды Новикова вторым кряду. Да и вообще, победы даются нижнекамцам непросто: всего 5 викторий.

    И уж точно хозяева будут стремиться разжиться баллами. Более того, умница Новиков явно понимает, на чем можно подловить кризисного оппонента!

    «Торпедо»

    Эта команда потенциально должна быть лидером первой лиги. На деле же в торпедовском королевстве уйма проблем и всего лишь 8 текущее место.

    Имея сильный по именам состав, москвичи в среднем забивают меньше гола за матч. Да и оборона ошибается нередко…

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    • Свой последний поединок торпедовцы откровенно провалили. Дома команда Артема Горлова была разгромлена «Волгарем» (0:3).

    А вот с нижнекамцами «Торпедо» играет традиционно удачно. Последнее поражение датировано еще 2019 годом.

    Наверняка «Торпедо» постарается улучшить свое турнирное положение. Быть может, наконец-то выстрелит Дмитрий Полоз?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.61.

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    На викторию «Торпедо» дают — 2.61, ничья оценена — в 3.20.

    Обе команды сейчас пребывают в кризисе, однако намерены выйти на победную тропу.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.

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    «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. В Нижнекамске будут забивать!
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