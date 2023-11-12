«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Эта команда является одним из главных разочарований сезона. Нижнекамцы болтаются в низах таблицы, хотя потенциально могли бы бороться за стыки.

Главной бедой команды Кирилла Новикова является слабая атака. В 17 матчах первенства нижнекамцы забили всего 14 раз.

Коэффициенты матча Нефтехимик — Торпедо 1X2Новым игрокам 2.653.302.65Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтехимик» на выезде минимально уступил махачкалинскому «Динамо».

Прогнозы на ФНЛ

Это поражение стало для команды Новикова вторым кряду. Да и вообще, победы даются нижнекамцам непросто: всего 5 викторий.

И уж точно хозяева будут стремиться разжиться баллами. Более того, умница Новиков явно понимает, на чем можно подловить кризисного оппонента!

«Торпедо»

Эта команда потенциально должна быть лидером первой лиги. На деле же в торпедовском королевстве уйма проблем и всего лишь 8 текущее место.

Имея сильный по именам состав, москвичи в среднем забивают меньше гола за матч. Да и оборона ошибается нередко…

Свой последний поединок торпедовцы откровенно провалили. Дома команда Артема Горлова была разгромлена «Волгарем» (0:3).

А вот с нижнекамцами «Торпедо» играет традиционно удачно. Последнее поражение датировано еще 2019 годом.

Наверняка «Торпедо» постарается улучшить свое турнирное положение. Быть может, наконец-то выстрелит Дмитрий Полоз?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.61.

На викторию «Торпедо» дают — 2.61, ничья оценена — в 3.20.

Обе команды сейчас пребывают в кризисе, однако намерены выйти на победную тропу .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.