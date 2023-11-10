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    Сможет ли «Атлетико Минейро» взять реванш у «Коринтианс»?

    «Коринтианс» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 3.04) и прогноз на чемпионат Бразилии 10 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Атлетико Минейро»
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    «Коринтианс» потерпел лишь одно поражение в 16-ти домашних матчах
    «Коринтианс» сыграет на своем поле против «Атлетико Минейро» в 33-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 01:00 мск. «Коринтианс» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 10 Ноября 2023 года
    Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 01:00 Атлетико Минейро Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
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    «Коринтианс»

    «Коринтианс» занимает 13-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав в 32 матчах 40 очков.

    Клуб из Сан-Паулу оказался в ситуации, когда ему приходится одновременно думать о борьбе за путевку в Южноамериканский кубок и о том, как бы не вылететь из элитного дивизиона. Второе, как ни крути, важнее.

    В прошлом туре «Коринтианс» проиграл на выезде «Ред Булл Брагантино» (0:1), который входит в группу претендентов на титул.

    Зато перед этим у команды Мано Менезеса была серия из шести матчей без поражений. Правда, на этом отрезке у нее сразу четыре ничьих.

    Также стоит отметить, что «Коринтианс» потерпел лишь одно поражение в 16-ти домашних матчах, но при этом девять раз сыграл вничью.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» тем временем находится на шестой строчке после 32 сыгранных матчей, в которых набрал 53 очка.

    Клуб из Белу-Оризонти мощно проводит вторую половину сезона. В 12-ти предыдущих матчах у него лишь два поражения.

    В прошлом туре команда Луиса Фелипе Сколари сыграла вничью с «Америкой Минейро» (1:1), но перед этим у нее была серия из трех побед.

    Все прогнозы на футбол

    «Атлетико Минейро» — одна из лучших гостевых команд. В 16-ти матчах вдали от дома она потерпела четыре поражения и пропустила только 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Коринтианс» в этом матче можно поставить за 2.94, ничью букмекеры предлагают за 3.04, а победу «Атлетико Минейро» — за 2.55.

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    Ранее в этом году «Коринтианс» выбил «Атлетико Минейро» из Кубка Бразилии и обыграл в гостевом матче Серии А.

    Понятно, что гости серьезно настроены на реванш, но есть подозрение, что в лучшем случае они не проиграют.

    Ставка — ничья за 3.04.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 6.20.

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    «Коринтианс» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико Минейро» взять реванш у «Коринтианс»?
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