«Коринтианс» сыграет на своем поле против «Атлетико Минейро» в 33-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 01:00 мск. «Коринтианс» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

«Коринтианс» занимает 13-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав в 32 матчах 40 очков.

Клуб из Сан-Паулу оказался в ситуации, когда ему приходится одновременно думать о борьбе за путевку в Южноамериканский кубок и о том, как бы не вылететь из элитного дивизиона. Второе, как ни крути, важнее.

В прошлом туре «Коринтианс» проиграл на выезде «Ред Булл Брагантино» (0:1), который входит в группу претендентов на титул.

Зато перед этим у команды Мано Менезеса была серия из шести матчей без поражений. Правда, на этом отрезке у нее сразу четыре ничьих.

Также стоит отметить, что «Коринтианс» потерпел лишь одно поражение в 16-ти домашних матчах, но при этом девять раз сыграл вничью.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» тем временем находится на шестой строчке после 32 сыгранных матчей, в которых набрал 53 очка.

Клуб из Белу-Оризонти мощно проводит вторую половину сезона. В 12-ти предыдущих матчах у него лишь два поражения.

В прошлом туре команда Луиса Фелипе Сколари сыграла вничью с «Америкой Минейро» (1:1), но перед этим у нее была серия из трех побед.

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«Атлетико Минейро» — одна из лучших гостевых команд. В 16-ти матчах вдали от дома она потерпела четыре поражения и пропустила только 11 мячей.

Прогноз и ставка

На «Коринтианс» в этом матче можно поставить за 2.94, ничью букмекеры предлагают за 3.04, а победу «Атлетико Минейро» — за 2.55.

Ранее в этом году «Коринтианс» выбил «Атлетико Минейро» из Кубка Бразилии и обыграл в гостевом матче Серии А.

Понятно, что гости серьезно настроены на реванш, но есть подозрение, что в лучшем случае они не проиграют.

Ставка — ничья за 3.04.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 6.20.