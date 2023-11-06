«Торпедо» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Эта команда нынешний сезон проводит явно хуже ожидаемого. «Торпедо» находится на скромном 7 месте в первом дивизионе.

Торпедовцы постепенно выбираются из психологической ямы. Артему Горлову удается нащупать баланс в игре команды.

Коэффициенты матча Торпедо — Волгарь 1X2Новым игрокам 1.623.805.80Бонус$9500

Свой предыдущий поединок москвичи провели неудачно. «Торпедо» не смогло одолеть скромный «Шинник» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются успешно. В трех последних поединках торпедовцы неизменно побеждали.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров москвичи обязаны при любой диспозиции.

«Волгарь»

Эта команда в нынешнем сезоне твердо стоит на вылет. На текущий момент «Волгарь» пребывает на последнем месте турнирной таблицы.

Главной проблемой астраханцев является слабая реализация. В 16 матчах игроки команды забили всего 12 раз.

Свой последний поединок команда провела успешно. В кубковой встрече с «Акроном» астраханцы были сильнее (1:0).

Причем в пяти своих последних матчах «Волгарь» победил трижды. Причем одна из викторий пришлась на матч с сильной «Аланией» (1:0).

Наверняка «Волгарь» будет действовать вторым номером. Между тем, гости явно постараются добыть хотя бы балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.60.

На викторию «Волгаря» дают — 5.39, ничья оценена — в 3.80.

Торпедовцы явно понесутся в атаку с первых минут встречи , и должны добиться своего.

Наш прогноз — Победа «Торпедо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.80.