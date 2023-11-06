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    «Торпедо» оперативно расправится с астраханцами

    «Торпедо» — «Волгарь». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Первая лига, 6 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Волгарь»
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    Игорь Лебеденко
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Ноября 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 17:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Торпедо»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно хуже ожидаемого. «Торпедо» находится на скромном 7 месте в первом дивизионе.

    Торпедовцы постепенно выбираются из психологической ямы. Артему Горлову удается нащупать баланс в игре команды.

    Коэффициенты матча Торпедо — Волгарь

    1X2Новым игрокам
  • 1.623.805.80Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок москвичи провели неудачно. «Торпедо» не смогло одолеть скромный «Шинник» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются успешно. В трех последних поединках торпедовцы неизменно побеждали.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров москвичи обязаны при любой диспозиции.

    «Волгарь»

    Эта команда в нынешнем сезоне твердо стоит на вылет. На текущий момент «Волгарь» пребывает на последнем месте турнирной таблицы.

    Главной проблемой астраханцев является слабая реализация. В 16 матчах игроки команды забили всего 12 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. В кубковой встрече с «Акроном» астраханцы были сильнее (1:0).

    Причем в пяти своих последних матчах «Волгарь» победил трижды. Причем одна из викторий пришлась на матч с сильной «Аланией» (1:0).

    Наверняка «Волгарь» будет действовать вторым номером. Между тем, гости явно постараются добыть хотя бы балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Волгаря» дают — 5.39, ничья оценена — в 3.80.

    Торпедовцы явно понесутся в атаку с первых минут встречи, и должны добиться своего.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.80.

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    «Торпедо» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. «Торпедо» оперативно расправится с астраханцами
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