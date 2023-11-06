«Торпедо»
Эта команда нынешний сезон проводит явно хуже ожидаемого. «Торпедо» находится на скромном 7 месте в первом дивизионе.
Торпедовцы постепенно выбираются из психологической ямы. Артему Горлову удается нащупать баланс в игре команды.
Коэффициенты матча Торпедо — Волгарь
Свой предыдущий поединок москвичи провели неудачно. «Торпедо» не смогло одолеть скромный «Шинник» (1:1).
Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются успешно. В трех последних поединках торпедовцы неизменно побеждали.
И уж точно хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров москвичи обязаны при любой диспозиции.
«Волгарь»
Эта команда в нынешнем сезоне твердо стоит на вылет. На текущий момент «Волгарь» пребывает на последнем месте турнирной таблицы.
Главной проблемой астраханцев является слабая реализация. В 16 матчах игроки команды забили всего 12 раз.
Свой последний поединок команда провела успешно. В кубковой встрече с «Акроном» астраханцы были сильнее (1:0).
Причем в пяти своих последних матчах «Волгарь» победил трижды. Причем одна из викторий пришлась на матч с сильной «Аланией» (1:0).
Наверняка «Волгарь» будет действовать вторым номером. Между тем, гости явно постараются добыть хотя бы балл.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.60.
На викторию «Волгаря» дают — 5.39, ничья оценена — в 3.80.
Торпедовцы
Наш прогноз — Победа «Торпедо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.80.