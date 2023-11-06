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    «Гетеборг» прервет серию поражений?

    «Гетеборг» — «АИК». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол 6 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гетеборг» — «АИК»
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    «Гетеборг»
    6 ноября в Гетеборге на стадионе «Гамла Уллеви» пройдет поединок 29-го тура чемпионата Швеции по футболу, в котором «Гетеборг» сыграет против стокгольмского «АИКа». Начало — в 21:10 по мск. «Гетеборг» — «АИК»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 06 Ноября 2023 года
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    •  Гётеборг 21:10 АИК АИК
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    «Гетеборг»

    «Гетеборг» рискует по итогам сезона понизиться в классе. За два тура до финиша чемпионата они идет на безопасной 13 строке, но красную зону обходит лишь на три пункта.

    За 28 проведенных встреч «ангелы» смогли выиграть всего в семи из них, девять матчей они еще свели вничью и потерпели 12 поражений, забили 30 мячей, а пропустили на пять голов больше.

    К этой же встрече «сине-белые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которую начали ничьей с «Хаммарбю» 0:0 на выезде, а продолжили тремя фиаско — 1:3 в гостях от «Вернаму», а также дома от «Сириуса» 0:1 и «Эльфсборга» 1:2.

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    На своем поле «Гетеборг» в этом чемпионате по пять раз побеждал, шесть раз терпел фиаско, а также три поединка закончил мировыми исходами.

    «АИК»

    «АИК» также еще не обезопасил себя от понижения в классе. Сейчас он с 32 зачетными пунктами находится на две строки выше предстоящего противника, оторвавшись от красной зоны на пять баллов.

    Столичная команда за всю турнирную дистанцию выиграла только восемь встреч из 28 проведенных, восемь матчей еще свела вничью и потерпела 12 поражений, забила 30 мячей при 36 пропущенных.

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  • 03/11/2023

    • Стокгольмцы за четыре последние проведенные игры смогли раз победить, две встречи проиграть и расписать одну мировую, которая была в прошлом туре на своем поле с «Хальмстадом» 1:1.

    Вне родных стен «АИК» в текущем чемпионате смог добиться лишь трех викторий, дважды он еще сыграл вничью и потерпел девять фиаско, четыре из которых пришлись на четыре последних гостевых поединка.

    В первом круге в Стокгольме эти команды расписали мировую 2:2, а до этого они по два раза обыграли друг друга в домашних поединках.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гетеборга» предлагают — 2.18.

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    На викторию «АИКа» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.28.

    Обе команды будут стараться взять максимум баллов в этой игре, поэтому атака должна превзойти оборону и забитыми мячами отметятся и хозяева, и гости.

    А что касаемо исхода, то ставим здесь на викторию «ангелов», которым очки более нужнее, да и играют они дома, где зачастую обыгрывают своего предстоящего противника.

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    «Гетеборг» — «АИК»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. «Гетеборг» прервет серию поражений?
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