«Оренбург»
Команда из одноименного города проводит пока что крайне неудачный сезон. Казалось бы, оренбуржцы смогли наладить игру, однако в последних поединках у них снова мало что получается и они терпят неудачи. Думается, что команда из Оренбурга до конца будет бороться за выживание.
В настоящий момент «сине-белые» имеют в своем активе двенадцать очков. У команды три победы, три ничьи, семь поражений, пятнадцать забитых мячей и 21 пропущенный. «Оренбург» расположился в зоне стыковых матчей, на четырнадцатой позиции и только одно очко отделяет его от зоны прямого вылета.
Коэффициенты матча Оренбург — Ростов
А вот в Кубке России у оренбургской команды все хорошо. Хоть оренбуржцы и проиграли ЦСКА (1:3) среди недели, но еще досрочно обеспечили себе выход в
плей-офф. Коллектив набрал одиннадцать очков и со второго места шагнул в плей-офф, где ему предстоит сразиться с московским «Спартаком».
В последней игре российской Премьер-лиги подопечные Давида Деограсии сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а до этого было два поражения подряд — от «Факела» (1:2) и «Балтики» (0:1. Лишь перед этим команда смогла добыть сенсационную победу над «Зенитом» (3:1).
«Ростов»
Команда из Ростова-на-Дону крайне неудачно стартовала в сезоне российской Премьер-лиги. Команда в тринадцати турах смогла добыть четыре победы, четыре раза сыграла вничью и пять раз проиграла. Ростовчане 21 раз поразили ворота соперника, однако пропустили в свои целых 24 мяча.
В итоге в настоящий момент в активе сине-желтых только шестнадцать очков и девятая строчка в турнирной таблице. Они только на пять пунктов опережают зону прямого вылета, где расположилась «Балтика» и на четыре балла зону переходных матчей — «Ахмат».
Что касается Кубка России, то в этом турнире «Ростов» смог добыть четыре победы и два раза проиграл. Подопечные Валерия Карпина набрали одиннадцать очков и со второго места вышли в раунд плей-офф, где им предстоит сразиться с московским ЦСКА.
В последних играх чемпионата ростовчане в родных стенах одолели «Локомотив» (1:0) разгромили грозненский «Ахмат» (3:0), а до этого в гостях уступили «Краснодару» (2:3). Перед этим же ростовский коллектив две игры завершил вничью — дома с «Уралом» (2:2) и на своем поле с ЦСКА (3:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» можно поставить за 2.35.
Ничью оценивают в 3.60, а победу «Ростова» — в 3.00.
Прогноз: команды не смогут выявить сильнейшего и сыграют вничью.
Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.