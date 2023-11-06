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    Смогут ли «Оренбург» и «Ростов» выявить сильнейшего?

    «Оренбург» — «Ростов». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол 6 ноября 2023 года

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    «Ростов»
    «Оренбург» на своем поле сыграет с «Ростовом» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 6 ноября, 14:00 (мск). «Оренбург» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Ноября 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Оренбург»

    Команда из одноименного города проводит пока что крайне неудачный сезон. Казалось бы, оренбуржцы смогли наладить игру, однако в последних поединках у них снова мало что получается и они терпят неудачи. Думается, что команда из Оренбурга до конца будет бороться за выживание.

    В настоящий момент «сине-белые» имеют в своем активе двенадцать очков. У команды три победы, три ничьи, семь поражений, пятнадцать забитых мячей и 21 пропущенный. «Оренбург» расположился в зоне стыковых матчей, на четырнадцатой позиции и только одно очко отделяет его от зоны прямого вылета.

    Коэффициенты матча Оренбург — Ростов

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    А вот в Кубке России у оренбургской команды все хорошо. Хоть оренбуржцы и проиграли ЦСКА (1:3) среди недели, но еще досрочно обеспечили себе выход в
    плей-офф. Коллектив набрал одиннадцать очков и со второго места шагнул в плей-офф, где ему предстоит сразиться с московским «Спартаком».

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    В последней игре российской Премьер-лиги подопечные Давида Деограсии сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а до этого было два поражения подряд — от «Факела» (1:2) и «Балтики» (0:1. Лишь перед этим команда смогла добыть сенсационную победу над «Зенитом» (3:1).

    «Ростов»

    Команда из Ростова-на-Дону крайне неудачно стартовала в сезоне российской Премьер-лиги. Команда в тринадцати турах смогла добыть четыре победы, четыре раза сыграла вничью и пять раз проиграла. Ростовчане 21 раз поразили ворота соперника, однако пропустили в свои целых 24 мяча.

    В итоге в настоящий момент в активе сине-желтых только шестнадцать очков и девятая строчка в турнирной таблице. Они только на пять пунктов опережают зону прямого вылета, где расположилась «Балтика» и на четыре балла зону переходных матчей — «Ахмат».

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    • Что касается Кубка России, то в этом турнире «Ростов» смог добыть четыре победы и два раза проиграл. Подопечные Валерия Карпина набрали одиннадцать очков и со второго места вышли в раунд плей-офф, где им предстоит сразиться с московским ЦСКА.

    В последних играх чемпионата ростовчане в родных стенах одолели «Локомотив» (1:0) разгромили грозненский «Ахмат» (3:0), а до этого в гостях уступили «Краснодару» (2:3). Перед этим же ростовский коллектив две игры завершил вничью — дома с «Уралом» (2:2) и на своем поле с ЦСКА (3:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» можно поставить за 2.35.

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    Ничью оценивают в 3.60, а победу «Ростова» — в 3.00.

    Прогноз: команды не смогут выявить сильнейшего и сыграют вничью.

    Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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