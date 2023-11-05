5 ноября в матче 11-го тура чемпионата Франции сыграют «Ницца» и «Ренн». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» после 10 туров лидирует в Лиге 1. Клуб набрал 22 очка. Однако в верхней части таблицы наблюдается высокая плотность. «ПСЖ» и «Монако» находятся совсем близко.

На данный момент «Ницца» остается единственной командой в чемпионате Франции, которая ни разу не уступала. К примеру, у «ПСЖ» после 10 туров одно поражение, у «Монако» и «Лилля» — по два.

Коэффициенты матча Ницца — Ренн 1X2Новым игрокам 2.103.403.75Бонус$9500

Результаты «Ниццы» действительно впечатляют. В последних семи матчах клуб одержал шесть побед. В том числе был обыгран действующий чемпион Франции «ПСЖ».

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Сейчас у «Ниццы» лучшая оборона в Лиге 1. В 10 турах команда пропустила лишь четыре гола.

«Ренн»

«Ренн», в отличие от «Ниццы», еще выступает в еврокубках. Клуб играет в Лиге Европы, где на групповом этапе уже провел три матча и набрал шесть очков.

В чемпионате Франции-2023/24 «Ренн» находится на 8-й строчке в таблице. В активе команды 12 очков по итогам десяти туров.

В последних трех матчах Лиги 1 «Ренн» не смог победить. Клуб проиграл «ПСЖ» (1:3) и «Лорьяну» (1:2), а также сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1).

В чемпионате Франции «Ренн» пока является самой миролюбивой командой. Коллектив в 10 турах сыграл вничью шесть раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» можно поставить за 2.14. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.78. Ничья оценена — в 3.40.

У хозяев впечатляющая статистика. До сих пор в Лиге 1 не было ни одного поражения.

Можно сделать ставку на победу «Ниццы» с коэффициентом 2.14.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.89.