ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Либертадорес«Вечная слава». Шесть причин, почему стоит посмотреть финал Кубка Либертадорес Гарри КейнFrom hero to zero. Почему Гарри Кейн не забил ни одного гола за сборную Англии «Арсенал»«Ньюкасл» — «Арсенал». Онлайн
  • 08:54
    • «Денвер» благодаря дабл-даблу Йокича выиграл у «Далласа», «Милуоки» победил «Нью-Йорк»
  • 08:20
    • Свентек и Соболенко встретятся в полуфинале Итогового турнира WTA
  • 08:09
    • Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
  • 01:05
    • «Лас-Пальмас» неожиданно обыграл «Атлетико»
  • 00:56
    • ПСЖ всухую обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Лидер французской Лиги 1 добьется очередной победы

    «Ницца» — «Ренн». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Ренн Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Ренн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ницца»
    5 ноября в матче 11-го тура чемпионата Франции сыграют «Ницца» и «Ренн». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 05 Ноября 2023 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:45 Ренн Ренн
  • Ренн
    •

    «Ницца»

    «Ницца» после 10 туров лидирует в Лиге 1. Клуб набрал 22 очка. Однако в верхней части таблицы наблюдается высокая плотность. «ПСЖ» и «Монако» находятся совсем близко.

    На данный момент «Ницца» остается единственной командой в чемпионате Франции, которая ни разу не уступала. К примеру, у «ПСЖ» после 10 туров одно поражение, у «Монако» и «Лилля» — по два.

    Коэффициенты матча Ницца — Ренн

    1X2Новым игрокам
  • 2.103.403.75Бонус$9500
    •

    Результаты «Ниццы» действительно впечатляют. В последних семи матчах клуб одержал шесть побед. В том числе был обыгран действующий чемпион Франции «ПСЖ».

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас у «Ниццы» лучшая оборона в Лиге 1. В 10 турах команда пропустила лишь четыре гола.

    «Ренн»

    «Ренн», в отличие от «Ниццы», еще выступает в еврокубках. Клуб играет в Лиге Европы, где на групповом этапе уже провел три матча и набрал шесть очков.

    В чемпионате Франции-2023/24 «Ренн» находится на 8-й строчке в таблице. В активе команды 12 очков по итогам десяти туров.

  • Лига чемпионов. Кто уже одной ногой в плей-офф, а кто рискует вылететь?
  • Изучаем турнирное положение команд на полпути группового этапа ЛЧ
  • 26/10/2023

    • В последних трех матчах Лиги 1 «Ренн» не смог победить. Клуб проиграл «ПСЖ» (1:3) и «Лорьяну» (1:2), а также сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1).

    В чемпионате Франции «Ренн» пока является самой миролюбивой командой. Коллектив в 10 турах сыграл вничью шесть раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» можно поставить за 2.14. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.78. Ничья оценена — в 3.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    У хозяев впечатляющая статистика. До сих пор в Лиге 1 не было ни одного поражения.

    Можно сделать ставку на победу «Ниццы» с коэффициентом 2.14.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.34
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Осасуна — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Салернитана — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кельн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Лидер французской Лиги 1 добьется очередной победы
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры