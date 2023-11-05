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    «Ювентус» продолжит свою беспроигрышную серию

    «Фиорентина» — «Ювентус». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Серия А, 5 ноября 2023 года

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    «Ювентус»
    5 ноября в 22:45 мск стартует матч 11-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» примет «Ювентус». «Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Ноября 2023 года
    Фиорентина
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    «Фиорентина»

    Команда находится в шаге от входа в зону еврокубков, занимая 7-е место в таблице Серии А. «Фиорентина» отстает на 2 балла от 4-й строчки, которая гарантирует выход в Лигу чемпионов.

    Стоит отметить, что команда находится в лидерах чемпионата по результативности, забив 18 голов за 10 встреч. В последних матчах Серии А и Лиги конференций «Фиорентина» также забила немало.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Ювентус

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    В последних 5-и матчах команда дважды проиграла, столько же раз выиграла и один раз сыграла вничью. За этот период «Фиорентина» забила 11 голов при 6-и пропущенных. Результат неплохой, но в последних двух матчах Серии А команда проиграла «Лацио» (0:1) и «Эмполи» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В предстоящем матче команда встретится с «Ювентусом», который набрал отличный ход в последнее время. К тому же, «Фиорентина» занимает лишь 11-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 7 очков из 12-и возможных.

    «Ювентус»

    Команде пришлось пройти немало трудностей для того, чтобы заново быть одним из лидеров Серии А. «Ювентус» потерял очки в прошлом сезоне из-за дисквалификации, а в нынешнем сезоне потерял лидеров команды из-за различных нарушений.

    Сейчас «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А и уже по-настоящему напоминает ту команду, которая была несколько лет назад. «Старая синьора» уступает лидерство в чемпионате только «Интеру», отставая на 2 балла.

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    • «Ювентус» очень мало пропускает — всего 6 голов за 10 встреч при 16-и забитых. В последних 5-и матчах у «старой синьоры» 4 победы и одна ничья. Интересно, что команда не пропустила ни одного гола за этот период.

    В одном из последних туров «Ювентус» в гостях обыграл «Милан» (1:0) , забив единственный гол на 63-й минуте встречи. Да и к тому же, команда занимает 4-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Сможет ли «Ювентус» на сей раз обыграть «Фиорентину»? У команды есть все шансы, ведь у соперника не самый лучший период.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 2.55. Успех «Фиорентины» оценивается в 2.95, ничья — в 3.30.

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    Сейчас «Ювентус» набрал сумасшедший ход. Можно предположить, что гости заберут свои очки при низовом матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» за 2.55.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.80.

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    «Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ювентус» продолжит свою беспроигрышную серию
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