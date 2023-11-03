3 ноября в 31-м туре бразильской Серии А «Гояс» на своем поле сыграет против «Брагантино». Начало встречи запланировано на 00:00 по мск. «Гояс» — «Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гояс»

«Гояс» рискует по итогам этого сезона понизится в классе. За восемь туров до финиша первенства он с 32 очками идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на два балла.

«Попугаи» в 30 проведенных поединках добились викторий только в семи из них, 11 встреч они еще свели вничью и потерпели 12 фиаско, забили 32 гола при 44 пропущенных.

Стоит отметить, что у «зеленых» только одна виктория за 11 минувших игр. Также в этот период они трижды проиграли и расписали аж семь мировых. Одну из них как раз в прошлом туре — дома с соседом по турнирке «Васко да Гама» 1:1.

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На своей территории «Гояс» в текущем первенстве семь из 15 игр свел вничью, добился еще четырех выигрышей и столько же раз уступал.

«Брагантино»

По итогам 29 проведенных матчей чемпионата Бразилии «Брагантино» с 52 зачетными пунктами идет третьим в таблице. От лидера он отстает на семь баллов, а второй строке проигрывает лишь очко.

К данной игре «быки» подходят после домашнего фиаско от «Атлетико Минейро» со счетом 1:2. До этого же они последний раз уходили с поля поверженными еще в середине августа.

И между этими поединками «красно-белые» отпраздновали шесть викторий и дважды сыграли вничью. Причем только в одном поединке данного отрезка они не смогли забить.

Вне родных стен «Брагантино» расписал шесть мировых в 14 проведенных встречах, трижды коллектив еще уступал и добился пяти викторий.

В первом круге «Брагантино» на своем поле обыграл «Гояс» со счетом 2:0. В родных же стенах «попугаи» выиграли у «быков» в четырех из семи игр при одном фиаско и двух ничьих.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брагантины» предлагают — 2.02.

На викторию «Гояса» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.48.

Обе команды в этом поединке будут нацелены взять только максимум баллов, поэтому отсиживаться только в обороне точно не будут.

И учитывая еще очень миролюбивый характер «Гояса» в родных стенах, то прогнозируем здесь еще ничью.