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    «Гояс» — «Брагантино». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Бразилии, 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гояс» — «Брагантино»
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    «Гояс»
    3 ноября в 31-м туре бразильской Серии А «Гояс» на своем поле сыграет против «Брагантино». Начало встречи запланировано на 00:00 по мск. «Гояс» — «Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 03 Ноября 2023 года
    Гойас
  • Бразилия. Серия А
    •  Гойас 00:00 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
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    «Гояс»

    «Гояс» рискует по итогам этого сезона понизится в классе. За восемь туров до финиша первенства он с 32 очками идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на два балла.

    «Попугаи» в 30 проведенных поединках добились викторий только в семи из них, 11 встреч они еще свели вничью и потерпели 12 фиаско, забили 32 гола при 44 пропущенных.

    Стоит отметить, что у «зеленых» только одна виктория за 11 минувших игр. Также в этот период они трижды проиграли и расписали аж семь мировых. Одну из них как раз в прошлом туре — дома с соседом по турнирке «Васко да Гама» 1:1.

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    На своей территории «Гояс» в текущем первенстве семь из 15 игр свел вничью, добился еще четырех выигрышей и столько же раз уступал.

    «Брагантино»

    По итогам 29 проведенных матчей чемпионата Бразилии «Брагантино» с 52 зачетными пунктами идет третьим в таблице. От лидера он отстает на семь баллов, а второй строке проигрывает лишь очко.

    К данной игре «быки» подходят после домашнего фиаско от «Атлетико Минейро» со счетом 1:2. До этого же они последний раз уходили с поля поверженными еще в середине августа.

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    • И между этими поединками «красно-белые» отпраздновали шесть викторий и дважды сыграли вничью. Причем только в одном поединке данного отрезка они не смогли забить.

    Вне родных стен «Брагантино» расписал шесть мировых в 14 проведенных встречах, трижды коллектив еще уступал и добился пяти викторий.

    В первом круге «Брагантино» на своем поле обыграл «Гояс» со счетом 2:0. В родных же стенах «попугаи» выиграли у «быков» в четырех из семи игр при одном фиаско и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брагантины» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Гояса» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.48.

    Обе команды в этом поединке будут нацелены взять только максимум баллов, поэтому отсиживаться только в обороне точно не будут.

    И учитывая еще очень миролюбивый характер «Гояса» в родных стенах, то прогнозируем здесь еще ничью.

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    «Гояс» — «Брагантино»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на футбол. Голевой бартер гарантирован?
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