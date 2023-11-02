Матч за выход в 1/8 финала Кубка Италии между «Торино» и «Фрозиноне» состоится на «Олимпико» (Турин) 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Торино» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

Серия непростых матчей привела к тому, что у туринцев настали сложные времена. Вышло так, что только один матч их шести последних оказался для них победным.

В минувшем туре Серии А «Торино» с минимальным счетом 1:0 выиграл у «Лечче». Перед этим «быкам» пришлось нелегко в проигранном дерби с «Ювентусом» (0:2) и домашнем матче с «Интером» (3:0).

В сентябре у «бордовых» были матчи с «Ромой» (1:1) и «Лацио» (0:1). Так что в целом серия неудач связана со сложным календарем.

Все прогнозы на футбол

Что касается Кубка Италии, то в 1/16 «Торино» попал благодаря победе над «Фиралписало» (2:1).

«Фрозиноне»

В чемпионате гости находятся практически на одном уровне с «Торино». На данный момент у команды тоже не все гладко. К поединку она подошла с двумя поражениями подряд.

«Фрозиноне» уступил «Кальяри» в выездной перестрелке (3:4). Клуб проиграл на выезде «Болонье» (1:2). Ранее было поражение в Риме от «Ромы» (0:2).

Таким образом, «Фрозиноне» имеет 3 поражения подряд в выездной серии сезона и ни одной победы в пяти играх.

Также гости много пропускают и уже седьмой матч подряд они не могут сохранить ворота сухими.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки на победу составляют 1.83 и 4.60 соответственно. На выход в следующий раунд коэффициенты составляют 1.40 и 2.90.

Ужасная серия «Фрозиноне» на выезде наталкивает на мысль, что успеха в Турине ему не видать. Тем более что «быки» только недавно очнулись после сложного периода и наверняка захотят продлить серию.

Плохая оборона гостей сыграет на руку «Торино». «Быки» выиграют матч в основное время.