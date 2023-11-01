1 ноября во 2-м раунде Кубка Италии «Удинезе» на своем поле сыграет против «Кальяри». Начало — в 23:00 по мск. «Удинезе» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» уже прошел одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб обыграл заштатный «Катанцаро» (4:1) на своем поле.

Фриульцы находятся в зоне вылета Серии А на 18-й строчке. За 10 туров клуб разжился лишь семью очками. На его счету нет ни одной победы.

В последнем туре у «Удинезе» была мировая с «Монцей» (1:1). Поражений в этом сезоне у «черно-белых» только 3, однако все 3 соперника из топ-5. Это «Фиорентина» (0:2), «Наполи» (1:4) и «Ювентус» (0:3).

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На сегодня у коллектива ничейная серия в пять поединков во всех турнирах, так что гостям будет непросто склонить чашу весов в свою пользу.

«Кальяри»

«Кальяри» также прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб разгромил «Палермо» (2:1) на своем поле.

Команда начала нынешний чемпионат крайне неудачно. «Кальяри» сейчас пребывает на предпоследнем 19-м месте турнирной таблицы Серии А.

Сардинцам явно придется активно сражаться за выживание. Команда сейчас выглядит слабее всех в лиге, набрав всего шесть очков.

В последнем туре Серии А коллектив обыграл «Фрозиноне» (4:3) и прервал безвыигрышную серию в девять поединков (шесть поражений и три ничьи).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Удинезе», коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех «Кальяри» оценивается в 3,90, ничья — в 3,70.

В пяти из шести последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,94.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,17, ведь в пяти последних матчах «Кальяри» был реализован именно такой сценарий.