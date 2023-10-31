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    «Мидлы» начнут без увертюр

    «Эксетер Сити» — «Мидлсбро». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эксетер Сити» — «Мидлсбро»
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    Майкл Каррик
    «Эксетер Сити» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 1/8 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 31 октября, начало — в 22:45 мск. «Эксетер Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 31 Октября 2023 года
    Эксетер Сити
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Эксетер Сити 22:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Эксетер Сити»

    Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. Впрочем, там она находится на скромном 17 месте.

    Более того, «Эксетер Сити» проиграл в 8 матчах из 15. Да и реализация хромает на обе ноги: всего 12 забитых мячей.

    Коэффициенты матча Эксетер Сити — Мидлсбро

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  • 4.403.901.80Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Эксетер Сити» расписал мировую с «Линкольном» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Команда не побеждает уже на протяжении месяца. Причем лишь в своем последнем поединке она прервала четырехматчевую безголевую серию.

    Хозяева наверняка будут действовать с оглядкой на тылы. Тем паче, осенний цикл дается команде крайне тяжело.

    «Мидлсбро»

    Эта команда на данный момент является середняком Чемпионшипа. «Боро» находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 14 матчах «мидлы» пропустили в свои ворота 20 раз.

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    • В минувшем туре чемпионата команда потерпела очередную коллизию. Дома «Мидлсбро» по всем статьям уступил «Сток Сити» (0:2).

    А ведь до того «боро» одержал 7 (!) побед подряд. Так что и на Кубок лиги мотивации должно хватить с лихвой.

    Наверняка «Мидлсбро» будет активен в атаке. Гости явно намереваются продвинуться в следующую стадию турнира.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Эксетер Сити» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.95.

    «Мидлсбро» явно сильнее соперника, что и постарается продемонстрировать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Мидлсбро» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.

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