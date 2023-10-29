«Пари НН»
Команда Сергея Юрана идет на высоком для себя восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас у нее 17 очков после 13-ти туров и есть отличные перспективы взобраться еще выше.
В последнем туре «Пари Нижний Новгород» проиграл в гостях «Спартаку» со счетом 0:2.
Команда была непривычно пассивна в атаке, почти ничего не создала у чужих ворот, а лидер нападения Эдгар Севикян оказался полностью выключен из игры.
Коэффициенты матча Пари НН — Сочи
Счет мог быть намного крупнее, но отличную форму в очередной раз продемонстрировал вратарь Артур Нигматуллин. Это, наверное, самый стабильный игрок «Пари НН» в текущем сезоне.
На последних минутах получил красную карточку капитан клуба Кирилл Гоцук, и это потеря для Сергея Юрана. Тем не менее, у него есть кем заменить своего вожака. Да и «Сочи» с точки зрения атакующих действий явно не «Спартак».
«Сочи»
В прошлом туре «Сочи» одержал первую победу после возвращения на пост главного тренера Александра Точилина. Был довольно неожиданно обыгран в гостях с крупным счетом «Урал» (4:1).
В том матче у «Сочи» абсолютно все залетало в ворота соперника. Первые голы в сезоне забили Кирилл Кравцов, Иван Игнатьев, Никита Бурмистров. Также отличился словенец Мартин Крамарич, очень ярко начавший сезон, но затем ушедший в тень.
Пока Александр Точилин не стал ничего менять в тактических построениях после своего назначения. Как и прежде, команда играет по схеме 3-4-2-1 с насыщенном центром поля и активными латералями в лице Антона Макарчука и Кирилла Заики.
В центре поля у нее есть проблемы. Артур Юсупов вернулся в строй, но далек от оптимальных кондиций, а Кристиан Нобоа снова получил микротравму. Заменяющий его в основе Кирилл Кравцов гораздо ниже по уровню игры.
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров, команды имеют примерный паритет в шансах перед этим матчем. На победу «Пари НН» дают — 2.65, на «Сочи» — 2,88. Ничья — 3,4.
По нашему мнению букмекеров, небольшим фаворитом в этой встрече является команда Сергея Юрана, у которой гораздо лучше выстроена игра и командные взаимодействия. Также не стоит сбрасывать с внимания фактор домашнего поля.
Отличным выбором для прогноза станет «победа Пари НН с форой 0» за 1,86. Даже потеря капитана Кирилла Гоцука из-за дисквалификации вряд ли окажет серьезное влияние на результат.
В качестве более рискового варианта можно поставить на «чистую победу Пари НН» за 2,65. Шансы победить у хозяев значительно выше, учитывая, что вряд ли вернется в строй Нобоа, а нападающий Лука Джорджевич пропустит матч из-за дисквалификации.