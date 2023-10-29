«Пари НН» сыграет дома с «Сочи» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится 29 октября, 13:00 (мск). «Пари НН» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

Команда Сергея Юрана идет на высоком для себя восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас у нее 17 очков после 13-ти туров и есть отличные перспективы взобраться еще выше.

В последнем туре «Пари Нижний Новгород» проиграл в гостях «Спартаку» со счетом 0:2.

Команда была непривычно пассивна в атаке, почти ничего не создала у чужих ворот, а лидер нападения Эдгар Севикян оказался полностью выключен из игры.

Коэффициенты матча Пари НН — Сочи 1X2Новым игрокам 2.653.202.90Бонус$9500

Счет мог быть намного крупнее, но отличную форму в очередной раз продемонстрировал вратарь Артур Нигматуллин. Это, наверное, самый стабильный игрок «Пари НН» в текущем сезоне.

Календарь и таблица РПЛ

На последних минутах получил красную карточку капитан клуба Кирилл Гоцук, и это потеря для Сергея Юрана. Тем не менее, у него есть кем заменить своего вожака. Да и «Сочи» с точки зрения атакующих действий явно не «Спартак».

«Сочи»

В прошлом туре «Сочи» одержал первую победу после возвращения на пост главного тренера Александра Точилина. Был довольно неожиданно обыгран в гостях с крупным счетом «Урал» (4:1).

В том матче у «Сочи» абсолютно все залетало в ворота соперника. Первые голы в сезоне забили Кирилл Кравцов, Иван Игнатьев, Никита Бурмистров. Также отличился словенец Мартин Крамарич, очень ярко начавший сезон, но затем ушедший в тень.

Пока Александр Точилин не стал ничего менять в тактических построениях после своего назначения. Как и прежде, команда играет по схеме 3-4-2-1 с насыщенном центром поля и активными латералями в лице Антона Макарчука и Кирилла Заики.

В центре поля у нее есть проблемы. Артур Юсупов вернулся в строй, но далек от оптимальных кондиций, а Кристиан Нобоа снова получил микротравму. Заменяющий его в основе Кирилл Кравцов гораздо ниже по уровню игры.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, команды имеют примерный паритет в шансах перед этим матчем. На победу «Пари НН» дают — 2.65, на «Сочи» — 2,88. Ничья — 3,4.

По нашему мнению букмекеров, небольшим фаворитом в этой встрече является команда Сергея Юрана, у которой гораздо лучше выстроена игра и командные взаимодействия. Также не стоит сбрасывать с внимания фактор домашнего поля.

Отличным выбором для прогноза станет «победа Пари НН с форой 0» за 1,86. Даже потеря капитана Кирилла Гоцука из-за дисквалификации вряд ли окажет серьезное влияние на результат.

В качестве более рискового варианта можно поставить на «чистую победу Пари НН» за 2,65. Шансы победить у хозяев значительно выше, учитывая, что вряд ли вернется в строй Нобоа, а нападающий Лука Джорджевич пропустит матч из-за дисквалификации.