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    «Пари НН» — «Сочи». Ставка (к. 1,86) и прогноз на игру РПЛ 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Сочи»
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    Лидер атаки «Пари НН» Эдгар Севикян
    «Пари НН» сыграет дома с «Сочи» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится 29 октября, 13:00 (мск). «Пари НН» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Октября 2023 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Пари НН»

    Команда Сергея Юрана идет на высоком для себя восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас у нее 17 очков после 13-ти туров и есть отличные перспективы взобраться еще выше.

    В последнем туре «Пари Нижний Новгород» проиграл в гостях «Спартаку» со счетом 0:2.
    Команда была непривычно пассивна в атаке, почти ничего не создала у чужих ворот, а лидер нападения Эдгар Севикян оказался полностью выключен из игры.

    Коэффициенты матча Пари НН — Сочи

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.202.90Бонус$9500
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    Счет мог быть намного крупнее, но отличную форму в очередной раз продемонстрировал вратарь Артур Нигматуллин. Это, наверное, самый стабильный игрок «Пари НН» в текущем сезоне.

    Календарь и таблица РПЛ

    На последних минутах получил красную карточку капитан клуба Кирилл Гоцук, и это потеря для Сергея Юрана. Тем не менее, у него есть кем заменить своего вожака. Да и «Сочи» с точки зрения атакующих действий явно не «Спартак».

    «Сочи»

    В прошлом туре «Сочи» одержал первую победу после возвращения на пост главного тренера Александра Точилина. Был довольно неожиданно обыгран в гостях с крупным счетом «Урал» (4:1).

    В том матче у «Сочи» абсолютно все залетало в ворота соперника. Первые голы в сезоне забили Кирилл Кравцов, Иван Игнатьев, Никита Бурмистров. Также отличился словенец Мартин Крамарич, очень ярко начавший сезон, но затем ушедший в тень.

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    • Пока Александр Точилин не стал ничего менять в тактических построениях после своего назначения. Как и прежде, команда играет по схеме 3-4-2-1 с насыщенном центром поля и активными латералями в лице Антона Макарчука и Кирилла Заики.

    В центре поля у нее есть проблемы. Артур Юсупов вернулся в строй, но далек от оптимальных кондиций, а Кристиан Нобоа снова получил микротравму. Заменяющий его в основе Кирилл Кравцов гораздо ниже по уровню игры.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, команды имеют примерный паритет в шансах перед этим матчем. На победу «Пари НН» дают — 2.65, на «Сочи» — 2,88. Ничья — 3,4.

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    По нашему мнению букмекеров, небольшим фаворитом в этой встрече является команда Сергея Юрана, у которой гораздо лучше выстроена игра и командные взаимодействия. Также не стоит сбрасывать с внимания фактор домашнего поля.

    Отличным выбором для прогноза станет «победа Пари НН с форой 0» за 1,86. Даже потеря капитана Кирилла Гоцука из-за дисквалификации вряд ли окажет серьезное влияние на результат.

    В качестве более рискового варианта можно поставить на «чистую победу Пари НН» за 2,65. Шансы победить у хозяев значительно выше, учитывая, что вряд ли вернется в строй Нобоа, а нападающий Лука Джорджевич пропустит матч из-за дисквалификации.

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    «Пари НН» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева заберут три очка?
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