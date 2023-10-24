В 13-м туре британского Чемпионшипа «Вест Бромвич» примет у себя дома КПР. Встреча пройдет на стадионе «Хоторнс» 24 октября. Стартовый свисток арбитр даст в 22:00 по мск. «Вест Бромвич» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» потерял 5 очков в последних двух матчах. Сначала он проиграл «Бирмингему» 1:2, идущему на 7-й позиции. После клуб не смог одолеть «Плимут» (0:0), который находится над зоной вылета.

Последняя победа у команды была 3 октября, когда она на своем поле минимально выиграла у «Шеффилд Уэнсдей».

«Вест Бром» набрал в этом зоне 17 очков. На данный момент он занимает 9-е место в турнирной таблице.

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Стоит обязательно отметить, что «дрозды» основное количество очков набрали в домашних матчах. Из 17 пунктов 11 были взяты на «Хоторнс».

КПР

У «обручей» все плохо. Они с трудом набирают очки, хотя последние 4 игры не набрали ни одного балла.

КПР проиграл 4 матча подряд. В октябре команда потерпела поражение от «Лидса» (0:1), а также от «Блэкберна» (0:4). В последней встрече клуб уступил 1:2 «Хаддерсфилду».

Сейчас у КПР всего 8 очков на счету. С этим результатом клуб идет на 22-й позиции в зоне вылета.

КПР имеет один из наименьших показателей по забитым голам (9) и самый большой в лиге по пропущенным (22).

Прогноз и ставка

Никаких неожиданностей от букмекеров нет. На «Вест Бром» они дают 1.64, а на КПР — 5.00.

Текущая форма «обручей» мягко говоря не очень. «Дрозды» — домашняя команда и потому именно на хозяев и будет расчет в этом матче.

Букмекеры ждут результативного поединка, так как дают на ТБ 2.5 1.87. Мы рекомендуем взять двойной исход П1 + ТБ 2.5 за 2.36.