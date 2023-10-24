«Лестер» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

Команда в прошлом сезоне английской Премьер-лиги сыграла из рук вон плохо, а в нынешнем всерьез настроена на возвращение в лучшую лигу Англии. «Лестер» занимает 1-е место в таблице Чемпионшипа, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов.

Стоит отметить, что у «лис» — лучшая оборона и самая результативная атака в лиге. За 12 матчей команда пропустила всего 7 голов при 26-и забитых, и это видно по последним результатам в Чемпионшипе.

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У «Лестера» продолжается победная серия в чемпионате, которая насчитывает уже 7 матчей. За этот период команда забила 19 голов при 3-х пропущенных — прекрасный результат. В последнем туре «Лестер» одержал победу над «Суонси» (3:1), проигрывая по ходу встречи 0:1.

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В предстоящем матче команда встретится с «Сандерлендом», который довольно неплохо стартовал в нынешнем сезоне, но шансов у гостей точно мало, ведь «Лестер» слишком хорош на протяжении всех туров.

«Сандерленд»

Команда занимает 6-е место в таблице Чемпионшипа, отставая от 3-ки лидеров лишь на 3 балла. «Сандерленд» показывает результат, но пока команда не может стабильно набирать очки, игра команды напоминает качели.

Сейчас у «Сандерленда» идет небольшая черная полоса из 2-х поражений подряд. Команда проиграла «Мидлсбро» (0:4) и «Сток Сити» (1:2), но до этого выиграла «Шеффилд Уэнсдей» (0:3) и«Уотфорд» (2:0). Команда должна скорее выбраться из этого, ведь плотность таблицы Чемпионшипа очень высока.

В предстоящем матче у «Сандерленда» очень мощный «Лестер», который имеет серию побед. Исходя из того, что оборона команды далека от идеальной в последних турах (6 пропущенных в 2-х матчах), а атака у «лис» — лучшая в лиге, «Сандерленд» рискует пропустить довольно много голов.

В последних 3-х очных встречах между этими командами «Сандерленд» выиграл лишь однажды (2:1), а также 2 раза проиграл (оба матча 0:2). Смогут ли гости удивить лидера Чемпионшипа? «Сандерленд» занимает 4-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 10 очков в гостях из 18-и возможных.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.52.

На викторию «Сандерленда» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.40.

«Лисы» набрали сумасшедший ход, команда громит всех подряд. Можно предположить, что «Сандерленд» не станет исключением.

Наш прогноз — Победа «Лестера» с форой (-1.5). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Лестера» 2 больше за 2.00.