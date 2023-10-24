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    «Лестер» продолжит свою победную серию

    «Лестер» — «Сандерленд». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Сандерленд»
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    «Лестер»
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Октября 2023 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:00 Сандерленд Сандерленд
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    «Лестер»

    Команда в прошлом сезоне английской Премьер-лиги сыграла из рук вон плохо, а в нынешнем всерьез настроена на возвращение в лучшую лигу Англии. «Лестер» занимает 1-е место в таблице Чемпионшипа, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов.

    Стоит отметить, что у «лис» — лучшая оборона и самая результативная атака в лиге. За 12 матчей команда пропустила всего 7 голов при 26-и забитых, и это видно по последним результатам в Чемпионшипе.

    Коэффициенты матча Лестер — Сандерленд

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    У «Лестера» продолжается победная серия в чемпионате, которая насчитывает уже 7 матчей. За этот период команда забила 19 голов при 3-х пропущенных — прекрасный результат. В последнем туре «Лестер» одержал победу над «Суонси» (3:1), проигрывая по ходу встречи 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем матче команда встретится с «Сандерлендом», который довольно неплохо стартовал в нынешнем сезоне, но шансов у гостей точно мало, ведь «Лестер» слишком хорош на протяжении всех туров.

    «Сандерленд»

    Команда занимает 6-е место в таблице Чемпионшипа, отставая от 3-ки лидеров лишь на 3 балла. «Сандерленд» показывает результат, но пока команда не может стабильно набирать очки, игра команды напоминает качели.

    Сейчас у «Сандерленда» идет небольшая черная полоса из 2-х поражений подряд. Команда проиграла «Мидлсбро» (0:4) и «Сток Сити» (1:2), но до этого выиграла «Шеффилд Уэнсдей» (0:3) и«Уотфорд» (2:0). Команда должна скорее выбраться из этого, ведь плотность таблицы Чемпионшипа очень высока.

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    • В предстоящем матче у «Сандерленда» очень мощный «Лестер», который имеет серию побед. Исходя из того, что оборона команды далека от идеальной в последних турах (6 пропущенных в 2-х матчах), а атака у «лис» — лучшая в лиге, «Сандерленд» рискует пропустить довольно много голов.

    В последних 3-х очных встречах между этими командами «Сандерленд» выиграл лишь однажды (2:1), а также 2 раза проиграл (оба матча 0:2). Смогут ли гости удивить лидера Чемпионшипа? «Сандерленд» занимает 4-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 10 очков в гостях из 18-и возможных.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.52.

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    На викторию «Сандерленда» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.40.

    «Лисы» набрали сумасшедший ход, команда громит всех подряд. Можно предположить, что «Сандерленд» не станет исключением.

    Наш прогноз — Победа «Лестера» с форой (-1.5). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Лестера» 2 больше за 2.00.

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    «Лестер» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. «Лестер» продолжит свою победную серию
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