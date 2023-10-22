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    Вернутся ли победы к «Болонье»?

    «Болонья» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол 22 октября 2023 года

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    «Болонья» на своем поле сыграет против «Фрозиноне» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет 22 октября в Болонье, начнется в 16:00 по мск. «Болонья» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Болонья»

    «Болонья» в прошлом розыгрыше Серии А финишировала в середине турнирной таблицы и не имела шансов попасть в еврокубки, отстав от заветной седьмой строки на восемь баллов.

    В первом туре текущего розыгрыша Серии А «сине-красные» уступили дома 0:2 «Милану», но затем не проигрывали в последующих семи поединках, дважды победив при пяти мировых исходах.

    Свою последнюю проведенную игру коллектив на выезде сумел свести вничью, хотя соперником был «Милан» (2:2), который по ходу матча вел 2:0.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах при двух победах и шести ничьих, так что гостям будет сложно увезти три очка.

    «Фрозиноне»

    Команда начала чемпионат довольно продуктивно. «Фрозиноне» сейчас пребывает на восьмой строчке турнирной таблицы Серии А.

    А вот с реализацией дела обстоят не так, чтобы очень. В восьми матчах чемпионата «Фрозиноне» настрелял всего 11 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фрозиноне» в родных стенах сумел одолеть «Верону» (2:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Серию А, при двух ничьих и одном поражении, так что, вероятно, гости преодолевают спад.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которой равен 1,76. Успех «Фрозиноне» оценивается в 4,68, ничья — в 3,89.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,94.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,89, ведь пять из шести последних матчей хозяева свели вничью.

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    «Болонья» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Вернутся ли победы к «Болонье»?
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