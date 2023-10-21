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    Продолжат ли швабы побеждать?

    «Унион» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.86) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 октября 2023 года

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    «Штутгарт»
    «Унион» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 16:30 мск. «Унион» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Октября 2023 года
    Унион
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    •  Унион 16:30 Штутгарт Штутгарт
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    «Унион»

    Берлинцы не столь успешно начали нынешний чемпионат. Сейчас команда находится на 13 месте в таблице.

    В 7 матчах берлинский клуб добыл всего 6 очков. Да и пропустила команда уже 14 мячей — в среднем гола за матч.

    Коэффициенты матча Унион — Штутгарт

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    В предыдущем туре чемпионата «Унион» потерпел поражение. Команда на выезде уступила дортмундской «Боруссии» (2:4).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Берлинцы традиционно успешно противостоят швабам. Из пяти последних матчей они выиграли трижды при двух ничьих.

    «Унион» наверняка будет максимально активен в атаке. Берлинцы мотивированы поправить свое турнирное положение.

    «Штутгарт»

    Эта команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы. Швабы выдали прекрасный старт, и вполне способны побороться за высокие места.

    В плане реализации у швабов все в порядке. В 7 поединках Бундеслиги они смогли отличиться 22 точными ударами.

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    • Свой предыдущий поединок «Штутгарт» провел удачно. Дома команда по всем статьям переиграла «Вольфсбург» (3:1).

    После этого швабы провели еще и товарищеский матч. «Штутгарт» разгромил скромный «Вехен» (5:1).

    Нет сомнений, что гости будут стараться удержаться в группе лидеров. Тем паче, Серу Гирасси выдает суперсезон, отличившись уже 13 раз в 7 матчах чемпионата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 2.53.

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    На викторию «Штутгарта» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.70.

    Швабы сейчас смотрятся сильнее соперника, и наверняка будет активно и агрессивно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.86. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Унион» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. Продолжат ли швабы побеждать?
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