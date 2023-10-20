«Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:00 мск. «Металлист 1925» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист 1925»

Эта команда на данный момент находится на 11 месте в таблице. Харьковчане подтверждают статус середняка УПЛ.

Вот только с результативностью у команды Эдмара и Олега Голодюка имеются сложности. В 9 матчах чемпионата слобожане отличились всего лишь 6 голами.

Коэффициенты матча Металлист 1925 — Кривбасс 1X2Новым игрокам 3.703.102.17Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Металлист 1925» потерпел неудачу. В Киеве команда минимально уступила «Оболони».

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Криворожанам команда очно противостояла дважды. Причем соперники по разу обменялись викториями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева дадут бой нынешнему лидеру чемпионата. У харьковчан все в порядке с характером!

«Кривбасс»

Эта команда является главным открытием сезона в УПЛ. Подопечные Юрия Вернидуба на паузу ушли лидерами чемпионата.

В 10 матчах «Кривбасс» набрал 20 очков. Впрочем, с результативностью не все так оптимистично: всего 19 забитых мячей.

Минувший тур получился для команды продуктивным. «Кривбасс» дома минимально одолел «Черноморец».

А вот до того команда Вернидуба оступилась. Криворожане дома по всем статьям уступили львовскому «Руху» (1:3).

Нет сомнений, что «Кривбасс» будет стремиться взять три очка. Команда на ходу, да и Вернидуб наверняка накрутит хвосты подопечным.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кривбасса» предлагают — 1.88.

На викторию «Металлиста 1925» дают — 4.57, ничья оценена — в 3.35.

Криворожане сильны, но не столь стабильны, тогда как «Металлист 1925» способен дать бой любому сопернику .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.35.