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    Забьют и те, и эти?!

    «Металлист 1925» — «Кривбасс». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, УПЛ, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист 1925» — «Кривбасс»
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    «Кривбасс»
    «Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:00 мск. «Металлист 1925» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 20 Октября 2023 года
    Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 1925 19:00 Кривбасс Кривбасс
  • Украина. Премьер-лига
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    «Металлист 1925»

    Эта команда на данный момент находится на 11 месте в таблице. Харьковчане подтверждают статус середняка УПЛ.

    Вот только с результативностью у команды Эдмара и Олега Голодюка имеются сложности. В 9 матчах чемпионата слобожане отличились всего лишь 6 голами.

    Коэффициенты матча Металлист 1925 — Кривбасс

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  • 3.703.102.17Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Металлист 1925» потерпел неудачу. В Киеве команда минимально уступила «Оболони».

    Все прогнозы на футбол

    Криворожанам команда очно противостояла дважды. Причем соперники по разу обменялись викториями.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева дадут бой нынешнему лидеру чемпионата. У харьковчан все в порядке с характером!

    «Кривбасс»

    Эта команда является главным открытием сезона в УПЛ. Подопечные Юрия Вернидуба на паузу ушли лидерами чемпионата.

    В 10 матчах «Кривбасс» набрал 20 очков. Впрочем, с результативностью не все так оптимистично: всего 19 забитых мячей.

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    • Минувший тур получился для команды продуктивным. «Кривбасс» дома минимально одолел «Черноморец».

    А вот до того команда Вернидуба оступилась. Криворожане дома по всем статьям уступили львовскому «Руху» (1:3).

    Нет сомнений, что «Кривбасс» будет стремиться взять три очка. Команда на ходу, да и Вернидуб наверняка накрутит хвосты подопечным.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кривбасса» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Металлиста 1925» дают — 4.57, ничья оценена — в 3.35.

    Криворожане сильны, но не столь стабильны, тогда как «Металлист 1925» способен дать бой любому сопернику.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.35.

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    «Металлист 1925» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и эти?!
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