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    «Ривер Плейту» удастся победить в гостях

    «Колон» — «Ривер Плейт». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Кубок аргентинской лиги, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колон» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейту» удастся победить в гостях
    20 октября в матче Кубка аргентинской лиги сыграют «Колон» и «Ривер Плейт». Стартовый свисток прозвучит в 0:30 мск. «Колон» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колон»

    «Колон» в последних шести матчах Кубка лиги добился двух побед. Были обыграны «Росарио Сентраль» (2:1) и «Архентинос Хуниорс» (3:1).

    В октябре «Колон» провел две встречи — одну дома и одну в гостях. В текущем месяце болельщики заждались побед. Пока в октябре были ничья и поражение.

    «Колон» на своем поле выступает достаточно успешно. В четырех домашних матчах Кубка лиги одержаны три победы.

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    «Колон» в родных стенах активно атакует. В Кубке лиги в последних четырех домашних играх забито 7 голов. Эту серию 1 октября прервал «Росарио Сентраль», которому в выездном матче с «Колоном» удалось не пропустить (0:0).

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» набрал отличную форму. Команда стабильно радует поклонников победами. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

    «Ривер Плейт» в последних пяти матчах Кубка лиги одержал четыре победы. Клуб взял верх над «Арсеналом Саранди» (3:1), «Атлетико Тукуманом» (1:0), «Бокой Хуниорс» (2:0) и «Тальерес Кордовой» (1:0).

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    • Стоит отметить надежную оборону «Ривер Плейта». Команда действует очень надежно. Защитники прилагают максимум усилий, чтобы отвести угрозу от своей штрафной площади.

    «Ривер Плейт» не лучшим образом играет в гостях. В четырех последних выездных матчах Кубка лиги зафиксирована только одна победа. 1 октября была обыграна «Бока Хуниорс».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ривер Плейта» можно поставить за 1.93. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.69. Ничья оценена — в 3.72.

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    «Колон» на своем поле сделает всё, чтобы хорошо сыграть. Но гости подтвердят свой класс.

    Можно сделать ставку на победу «Ривер Плейта» с коэффициентом 1.93.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.

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    «Колон» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейту» удастся победить в гостях
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