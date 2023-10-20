20 октября в матче Кубка аргентинской лиги сыграют «Колон» и «Ривер Плейт». Стартовый свисток прозвучит в 0:30 мск. «Колон» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колон»

«Колон» в последних шести матчах Кубка лиги добился двух побед. Были обыграны «Росарио Сентраль» (2:1) и «Архентинос Хуниорс» (3:1).

В октябре «Колон» провел две встречи — одну дома и одну в гостях. В текущем месяце болельщики заждались побед. Пока в октябре были ничья и поражение.

«Колон» на своем поле выступает достаточно успешно. В четырех домашних матчах Кубка лиги одержаны три победы.

Все прогнозы на футбол

«Колон» в родных стенах активно атакует. В Кубке лиги в последних четырех домашних играх забито 7 голов. Эту серию 1 октября прервал «Росарио Сентраль», которому в выездном матче с «Колоном» удалось не пропустить (0:0).

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» набрал отличную форму. Команда стабильно радует поклонников победами. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

«Ривер Плейт» в последних пяти матчах Кубка лиги одержал четыре победы. Клуб взял верх над «Арсеналом Саранди» (3:1), «Атлетико Тукуманом» (1:0), «Бокой Хуниорс» (2:0) и «Тальерес Кордовой» (1:0).

Стоит отметить надежную оборону «Ривер Плейта». Команда действует очень надежно. Защитники прилагают максимум усилий, чтобы отвести угрозу от своей штрафной площади.

«Ривер Плейт» не лучшим образом играет в гостях. В четырех последних выездных матчах Кубка лиги зафиксирована только одна победа. 1 октября была обыграна «Бока Хуниорс».

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ривер Плейта» можно поставить за 1.93. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.69. Ничья оценена — в 3.72.

«Колон» на своем поле сделает всё, чтобы хорошо сыграть. Но гости подтвердят свой класс.

Можно сделать ставку на победу «Ривер Плейта» с коэффициентом 1.93.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.