В матче 27-го тура чемпионата Бразилии «Гояс» примет на своем поле «Сан-Паулу». Игра назначена на 19 октября. Начало в 03:30 мск. «Гояс» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гояс»

Клуб выступает в роли одного из четырех аутсайдеров турнира. Он занимает 18-е место из 20, имея на своем счету 27 набранных пунктов.

«Гояс» идет на безвыигрышной серии, длительность которой составляет 7 поединков. В основном она состоит из ничейных результатов. Также стоит отметить, что чаще всего матчи с участием команды заканчиваются с тотал меньше 2.5.

В прошлом туре «Гояс» переступил через это правило и сыграл с «Баией» результативный поединок, счет которого составил 6:4 в пользу соперника хозяев.

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Ранее «попугаи» минимально проиграли «Палмейрасу» (0:1), сыграли вничью с «Ботафого» (1:1) и «Фламенго» (0:0).

«Сан-Паулу»

«Триколоры» занимают середину турнирной таблицы. С 35 набранными очками они находятся на 10-й позиции, но в отличии от соперника у клуба более интересные результаты.

Серия началась с победы над «Коритибой» со счетом 2:1. Следом была победа над «Коринтиансом». Победный марш прервался на выезде у «Васко да Гама». Там гости довольствовались нулевой ничьей.

Один важный момент — «Сан-Паулу» является одной из худших команд лиги в компоненте выездных игр . У него ноль побед в гостях при шести поражениях и шести ничьих.

В последних пяти выездных играх «Сан-Паулу» набрал всего два очка.

Прогноз и ставка

Несмотря на то, что гости чувствуют себя на выезде не уверенно, котировки говорят в их пользу — 3.10 и 2.39 соответственно.

Для «Сан-Паулу» «Гояс» является удобным соперником. На нем команда зарабатывает очки как дома, на так и на выезде. У представителей одноименного штата две победы подряд в очной серии и четыре в пяти последних играх.

Пружина выстрелит. «Сан-Паулу» победит и прервет безвыигрышную выездную серию в этом сезоне.

«Гояс» не любит результативных матчей, но в играх с «Сан-Паулу» счет чаще всего как минимум нескучный. Рекомендуется поставить на тотал больше 2.5 за 2.34.