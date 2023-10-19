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    «Сан-Паулу» одержит первую выездную победу в сезоне?

    «Гояс» — «Сан-Паулу». Ставки (к. 2.39) и прогноз на чемпионат Бразилии 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гояс» — «Сан-Паулу»
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    Хамес Родригес
    В матче 27-го тура чемпионата Бразилии «Гояс» примет на своем поле «Сан-Паулу». Игра назначена на 19 октября. Начало в 03:30 мск. «Гояс» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 19 Октября 2023 года
    Гойас
  • Бразилия. Серия А
    •  Гойас 03:30 Сан-Паулу Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
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    «Гояс»

    Клуб выступает в роли одного из четырех аутсайдеров турнира. Он занимает 18-е место из 20, имея на своем счету 27 набранных пунктов.

    «Гояс» идет на безвыигрышной серии, длительность которой составляет 7 поединков. В основном она состоит из ничейных результатов. Также стоит отметить, что чаще всего матчи с участием команды заканчиваются с тотал меньше 2.5.

    В прошлом туре «Гояс» переступил через это правило и сыграл с «Баией» результативный поединок, счет которого составил 6:4 в пользу соперника хозяев.

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    Ранее «попугаи» минимально проиграли «Палмейрасу» (0:1), сыграли вничью с «Ботафого» (1:1) и «Фламенго» (0:0).

    «Сан-Паулу»

    «Триколоры» занимают середину турнирной таблицы. С 35 набранными очками они находятся на 10-й позиции, но в отличии от соперника у клуба более интересные результаты.

    Серия началась с победы над «Коритибой» со счетом 2:1. Следом была победа над «Коринтиансом». Победный марш прервался на выезде у «Васко да Гама». Там гости довольствовались нулевой ничьей.

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    • Один важный момент — «Сан-Паулу» является одной из худших команд лиги в компоненте выездных игр. У него ноль побед в гостях при шести поражениях и шести ничьих.

    В последних пяти выездных играх «Сан-Паулу» набрал всего два очка.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на то, что гости чувствуют себя на выезде не уверенно, котировки говорят в их пользу — 3.10 и 2.39 соответственно.

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    Для «Сан-Паулу» «Гояс» является удобным соперником. На нем команда зарабатывает очки как дома, на так и на выезде. У представителей одноименного штата две победы подряд в очной серии и четыре в пяти последних играх.

    Пружина выстрелит. «Сан-Паулу» победит и прервет безвыигрышную выездную серию в этом сезоне.

    «Гояс» не любит результативных матчей, но в играх с «Сан-Паулу» счет чаще всего как минимум нескучный. Рекомендуется поставить на тотал больше 2.5 за 2.34.

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    «Гояс» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на футбол. «Сан-Паулу» одержит первую выездную победу в сезоне?
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