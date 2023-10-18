18 октября в Филадельфия (США) пройдет товарищеский поединок, в котором сборная Мексики сыграет против команды Германии. Начало игры — в 03:00 по мск. Мексика — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мексика

Национальная команда Мексики — это она из сильнейших сборных Северной Америки, которая неоднократно побеждала на континентальном первенстве и является постоянным участником ЧМ.

На минувшем мундиале «ацтеки» не смогли преодолеть групповую стадию, набрав четыре очка в трех играх, оказавшись в квартете ниже Аргентины и Польши.

Коэффициенты матча Мексика — Германия 1X2Новым игрокам 4.504.101.70Бонус$9500

После того турнира мексиканцы удачно выступили на Золотом кубке, выиграв его, одолев в финале Панаму со счетом 1:0. Стоит отметить, что за все соревнование они пропустили лишь два гола.

Все прогнозы на футбол

Несколько дней тому назад Мексика обыграла сборную Ганы 2:0 в товарищеском поединке. И этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до дести игр, победив четыре раза в этом отрезке.

Германия

Сборная Германии — одна из самых титулованных команд мира. Она четыре раза в своей истории побеждала на мундиалях и трижды выигрывала чемпионат Европы.

Однако на прошлом мировом форуме «Бундестим» выступили неудачно и не смогли преодолеть даже групповую стадию, пропустив выше себя Японию и Испанию.

Напомним, что финальная часть Евро-2024 пройдет как раз в Германии, поэтому немцы освобождены от матчей отбора и проводят только товарищеские встречи.

Накануне этой игры они в спарринге одолели сборную США со счетом 3:1, а в прошлом месяце обыграли Францию 2:1, прервав той викторией 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой четыре игры проиграли.

В истории противостоянии этих сборных насчитывается шесть очных встреч, три из которых выиграли немцы, дважды была ничья и один раз верх взяли мексиканцы.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Германии предлагают — 1.73.

На викторию Мексики дают — 4.38, ничья оценена — в 4.10.

В данном противостоянии прогнозируем, что Мексика, у которой сейчас длительная серия без фиаско, сможет не проиграть и в этом матче.

И также еще ждем от поединка обмена забитыми мячами и верхового тотала.