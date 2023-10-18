Мексика
Национальная команда Мексики — это она из сильнейших сборных Северной Америки, которая неоднократно побеждала на континентальном первенстве и является постоянным участником ЧМ.
На минувшем мундиале «ацтеки» не смогли преодолеть групповую стадию, набрав четыре очка в трех играх, оказавшись в квартете ниже Аргентины и Польши.
Коэффициенты матча Мексика — Германия
После того турнира мексиканцы удачно выступили на Золотом кубке, выиграв его, одолев в финале Панаму со счетом 1:0. Стоит отметить, что за все соревнование они пропустили лишь два гола.
Несколько дней тому назад Мексика обыграла сборную Ганы 2:0 в товарищеском поединке. И этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до дести игр, победив четыре раза в этом отрезке.
Германия
Сборная Германии — одна из самых титулованных команд мира. Она четыре раза в своей истории побеждала на мундиалях и трижды выигрывала чемпионат Европы.
Однако на прошлом мировом форуме «Бундестим» выступили неудачно и не смогли преодолеть даже групповую стадию, пропустив выше себя Японию и Испанию.
Напомним, что финальная часть Евро-2024 пройдет как раз в Германии, поэтому немцы освобождены от матчей отбора и проводят только товарищеские встречи.
Накануне этой игры они в спарринге одолели сборную США со счетом 3:1, а в прошлом месяце обыграли Францию 2:1, прервав той викторией 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой четыре игры проиграли.
В истории противостоянии этих сборных насчитывается шесть очных встреч, три из которых выиграли немцы, дважды была ничья и один раз верх взяли мексиканцы.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Германии предлагают — 1.73.
На викторию Мексики дают — 4.38, ничья оценена — в 4.10.
В данном противостоянии прогнозируем, что Мексика, у которой сейчас длительная серия без фиаско, сможет не проиграть и в этом матче.
И также еще ждем от поединка обмена забитыми мячами и верхового тотала.