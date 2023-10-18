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    Мексиканцы смогут устоять против немцев

    Мексика — Германия. Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, товарищеский матч, 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Германия
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    Илкай Гюндоган
    18 октября в Филадельфия (США) пройдет товарищеский поединок, в котором сборная Мексики сыграет против команды Германии. Начало игры — в 03:00 по мск. Мексика — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 18 Октября 2023 года
    Мексика
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    •  Мексика 03:00 Германия Германия
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    Мексика

    Национальная команда Мексики — это она из сильнейших сборных Северной Америки, которая неоднократно побеждала на континентальном первенстве и является постоянным участником ЧМ.

    На минувшем мундиале «ацтеки» не смогли преодолеть групповую стадию, набрав четыре очка в трех играх, оказавшись в квартете ниже Аргентины и Польши.

    Коэффициенты матча Мексика — Германия

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    После того турнира мексиканцы удачно выступили на Золотом кубке, выиграв его, одолев в финале Панаму со счетом 1:0. Стоит отметить, что за все соревнование они пропустили лишь два гола.

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    Несколько дней тому назад Мексика обыграла сборную Ганы 2:0 в товарищеском поединке. И этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до дести игр, победив четыре раза в этом отрезке.

    Германия

    Сборная Германии — одна из самых титулованных команд мира. Она четыре раза в своей истории побеждала на мундиалях и трижды выигрывала чемпионат Европы.

    Однако на прошлом мировом форуме «Бундестим» выступили неудачно и не смогли преодолеть даже групповую стадию, пропустив выше себя Японию и Испанию.

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    • Напомним, что финальная часть Евро-2024 пройдет как раз в Германии, поэтому немцы освобождены от матчей отбора и проводят только товарищеские встречи.

    Накануне этой игры они в спарринге одолели сборную США со счетом 3:1, а в прошлом месяце обыграли Францию 2:1, прервав той викторией 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой четыре игры проиграли.

    В истории противостоянии этих сборных насчитывается шесть очных встреч, три из которых выиграли немцы, дважды была ничья и один раз верх взяли мексиканцы.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Германии предлагают — 1.73.

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    На викторию Мексики дают — 4.38, ничья оценена — в 4.10.

    В данном противостоянии прогнозируем, что Мексика, у которой сейчас длительная серия без фиаско, сможет не проиграть и в этом матче.

    И также еще ждем от поединка обмена забитыми мячами и верхового тотала.

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    Мексика — Германия: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на футбол. Мексиканцы смогут устоять против немцев
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