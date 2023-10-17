Южная Корея
Южнокорейцы традиционно являются крепкой командой. Вот и сейчас она выглядит вполне себе монолитно.
В двух своих последних матчах Южная Корея добыла победы. Причем корейцы не пропускают уже 4 матча кряду.
Коэффициенты матча Южная Корея — Вьетнам
В своем предыдущем поединке Южная Корея добыла яркую викторию. В контрольной встрече команда учинила разгром Тунису (4:0).
А вот до того Южная Корея с минимальным счетом обыграла Саудовскую Аравию. Да и ничью с Уэльсом (0:0) явно не запишешь в неудачи.
В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Корейцы на две головы сильнее столь скромного соперника.
Вьетнам
Вьетнамцы переживают не самый просто этап. Звезд даже азиатского уровня в составе сборной нет, и результаты хромают на обе ноги.
В контрольных поединках Вьетнам преуспевает не особо. Например, поединок с Китаем завершился абсолютно логичной коллизией (0:2).
Свой последний поединок Вьетнам также провел неудачно. В товарищеском матче команда уступила сборной Узбекистана (0:2).
Вот только матчи с южнокорейцами для команды складываются неудачно. Все шесть очных встреч завершились поражениями.
В этой встрече гости наверняка будут чаще обороняться, нежели атаковать. Да и вообще, предпосылок к удачному для себя исходу противостояния у них мало.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.02.
На викторию Вьетнама дают — 41.00, ничья оценена — в 17.00.
Южнокорейцы наверняка
Наш прогноз — Фора Южной Кореи -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.52.