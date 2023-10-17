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    Сможет ли Южная Корея разгромить вьетнамцев?

    Южная Корея — Вьетнам. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 октября 2023 года

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    Южная Корея
    Южная Корея сыграет на своем поле с Вьетнамом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 октября, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Вьетнам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Октября 2023 года

    Южная Корея

    Южнокорейцы традиционно являются крепкой командой. Вот и сейчас она выглядит вполне себе монолитно.

    В двух своих последних матчах Южная Корея добыла победы. Причем корейцы не пропускают уже 4 матча кряду.

    Коэффициенты матча Южная Корея — Вьетнам

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  • 1.0611.0040.00Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке Южная Корея добыла яркую викторию. В контрольной встрече команда учинила разгром Тунису (4:0).

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    А вот до того Южная Корея с минимальным счетом обыграла Саудовскую Аравию. Да и ничью с Уэльсом (0:0) явно не запишешь в неудачи.

    В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Корейцы на две головы сильнее столь скромного соперника.

    Вьетнам

    Вьетнамцы переживают не самый просто этап. Звезд даже азиатского уровня в составе сборной нет, и результаты хромают на обе ноги.

    В контрольных поединках Вьетнам преуспевает не особо. Например, поединок с Китаем завершился абсолютно логичной коллизией (0:2).

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    • Свой последний поединок Вьетнам также провел неудачно. В товарищеском матче команда уступила сборной Узбекистана (0:2).

    Вот только матчи с южнокорейцами для команды складываются неудачно. Все шесть очных встреч завершились поражениями.

    В этой встрече гости наверняка будут чаще обороняться, нежели атаковать. Да и вообще, предпосылок к удачному для себя исходу противостояния у них мало.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.02.

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    На викторию Вьетнама дают — 41.00, ничья оценена — в 17.00.

    Южнокорейцы наверняка будут стремиться максимально преуспеть в атаке, так что ждем от них активности у ворот соперника.

    Наш прогноз — Фора Южной Кореи -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.52.

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    Южная Корея — Вьетнам: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Южная Корея разгромить вьетнамцев?
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