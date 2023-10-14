Словения
Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала 13 очков в шести матчах и занимает 1-е место, опережая соперника лишь на один балл и вторую Дании по забитым мячам.
Атака команды не отличается стабильностью. В целом же она неплоха, ведь в шести поединках сборная страны Словении сумела забить 13 мячей.
Коэффициенты матча Словения — Финляндия
Свой последний поединок в рамках отбора команда провела удачно. Словения на выезде крупно переиграла Сан-Марино (4:0).
В последних трех поединках, которые пришлись на европейскую квалификацию, коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничтей, так что он — фаворит игры.
Финляндия
Сборная Финляндии занимает третье место в группе после шести сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.
Хотя перед прошлым туром команда Маркку Канервы и вовсе была лидером, но уступила дома Дании (0:1), поэтому опустились сразу на две позиции.
Перед этим финны выиграли у Северной Ирландии, Словении, Сан-Марино и Казахстана. Интересно, что в четырех предыдущих матчах они не пропустили ни одного мяча.
Неудача в прошлом поединке прервала победную серию коллектива в четыре встречи, поэтому гости подходят к матчу не с лучшим настроем.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,89. Успех Финляндии оценивается в 4,50, ничья — в 3,45.
Хозяева выиграли четыре из пяти последних домашних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — Словения выиграет за 1,89.
Еще один вариант ставки — Словения выиграет 1-й тайм и матч за 2,79, ведь как фаворит, который играет дома и реализовал такой сценарий в последних двух поединках, имеет хорошие шансы на такой расклад.