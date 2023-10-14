В субботу, 14 октября, в Любляне сборная Словении сыграет против национальной команды Финляндии в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 19:00 по мск. Словения — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала 13 очков в шести матчах и занимает 1-е место, опережая соперника лишь на один балл и вторую Дании по забитым мячам.

Атака команды не отличается стабильностью. В целом же она неплоха, ведь в шести поединках сборная страны Словении сумела забить 13 мячей.

Коэффициенты матча Словения — Финляндия 1X2Новым игрокам 1.903.354.60Бонус$9500

Свой последний поединок в рамках отбора команда провела удачно. Словения на выезде крупно переиграла Сан-Марино (4:0).

Все прогнозы на Евро-2024

В последних трех поединках, которые пришлись на европейскую квалификацию, коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничтей, так что он — фаворит игры.

Финляндия

Сборная Финляндии занимает третье место в группе после шести сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.

Хотя перед прошлым туром команда Маркку Канервы и вовсе была лидером, но уступила дома Дании (0:1), поэтому опустились сразу на две позиции.

Перед этим финны выиграли у Северной Ирландии, Словении, Сан-Марино и Казахстана. Интересно, что в четырех предыдущих матчах они не пропустили ни одного мяча.

Неудача в прошлом поединке прервала победную серию коллектива в четыре встречи, поэтому гости подходят к матчу не с лучшим настроем.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,89. Успех Финляндии оценивается в 4,50, ничья — в 3,45.

Хозяева выиграли четыре из пяти последних домашних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — Словения выиграет за 1,89.

Еще один вариант ставки — Словения выиграет 1-й тайм и матч за 2,79, ведь как фаворит, который играет дома и реализовал такой сценарий в последних двух поединках, имеет хорошие шансы на такой расклад.