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    Обойдет ли Финляндия Словению?

    Словения — Финляндия. Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, квалификация Евро-2024, 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Финляндия
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    Словения — фаворит матча
    В субботу, 14 октября, в Любляне сборная Словении сыграет против национальной команды Финляндии в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 19:00 по мск. Словения — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 14 Октября 2023 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 19:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Словения

    Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала 13 очков в шести матчах и занимает 1-е место, опережая соперника лишь на один балл и вторую Дании по забитым мячам.

    Атака команды не отличается стабильностью. В целом же она неплоха, ведь в шести поединках сборная страны Словении сумела забить 13 мячей.

    Коэффициенты матча Словения — Финляндия

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    Свой последний поединок в рамках отбора команда провела удачно. Словения на выезде крупно переиграла Сан-Марино (4:0).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последних трех поединках, которые пришлись на европейскую квалификацию, коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничтей, так что он — фаворит игры.

    Финляндия

    Сборная Финляндии занимает третье место в группе после шести сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.

    Хотя перед прошлым туром команда Маркку Канервы и вовсе была лидером, но уступила дома Дании (0:1), поэтому опустились сразу на две позиции.

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  • Вчера

    • Перед этим финны выиграли у Северной Ирландии, Словении, Сан-Марино и Казахстана. Интересно, что в четырех предыдущих матчах они не пропустили ни одного мяча.

    Неудача в прошлом поединке прервала победную серию коллектива в четыре встречи, поэтому гости подходят к матчу не с лучшим настроем.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,89. Успех Финляндии оценивается в 4,50, ничья — в 3,45.

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    Хозяева выиграли четыре из пяти последних домашних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Словения выиграет за 1,89.

    Еще один вариант ставки — Словения выиграет 1-й тайм и матч за 2,79, ведь как фаворит, который играет дома и реализовал такой сценарий в последних двух поединках, имеет хорошие шансы на такой расклад.

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    Словения — Финляндия: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Финляндия Словению?
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