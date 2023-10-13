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    Сможет ли Ямайка разгромить Гренаду?

    Гренада — Ямайка. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гренада — Ямайка
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    Сборная Ямайки
    Гренада сыграет на своем поле с Ямайкой в рамках 3-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 13 октября, начало — в 02:00 мск. Гренада — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 13 Октября 2023 года
    Гренада
  • Лига наций КОНКАКАФ
    •  Гренада 02:00 Ямайка Ямайка
  • Кингстон
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    Гренада

    Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит скромно. Вот и сейчас она замыкает турнирную таблицу своей группы.

    Сборная Гренады в двух матчах набрала только один пункт. Да и забить в ворота соперников удалось всего лишь однажды.

    В своем предыдущем поединке Гренада потерпела разгромное поражение. Команда пропустила четыре сухих мяча от Гондураса.

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    Матчи с ямайцами также складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграны четыре.

    В этом поединке хозяева явно будут действовать от обороны. Гренаде будет крайне сложно рассчитывать хотя бы на балл.

    Ямайка

    Эта команда в своей группе лидирует. Между тем, вопрос о выходе в плей-офф Лиги наций еще не решен, да и 1 место сохранить хочется.

    Сборная Ямайки не имеет в своем составе звезд. Впрочем, неплохой подбор игроков явно поможет в преодолении защитных редутов Гренады.

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    • Вообще, ямайцы крайне нестабильны. В матчах с крепкими соперниками команда испытывает заметные сложности.

    Последний свой поединок Ямайка также провела неудачно. Дома команда не сумела переиграть сборную Гаити (2:2).

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться найти свои шансы в атаке. Ямайцам обязательно необходимо побеждать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ямайки предлагают — 1.27.

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    На викторию Гренады дают — 10.00, ничья оценена — в 5.55.

    Ямайцы выглядят предпочтительнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Фора Ямайки -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.

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    Гренада — Ямайка: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Ямайка разгромить Гренаду?
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