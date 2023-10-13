Гренада сыграет на своем поле с Ямайкой в рамках 3-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 13 октября, начало — в 02:00 мск. Гренада — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гренада

Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит скромно. Вот и сейчас она замыкает турнирную таблицу своей группы.

Сборная Гренады в двух матчах набрала только один пункт. Да и забить в ворота соперников удалось всего лишь однажды.

В своем предыдущем поединке Гренада потерпела разгромное поражение. Команда пропустила четыре сухих мяча от Гондураса.

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Матчи с ямайцами также складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграны четыре.

В этом поединке хозяева явно будут действовать от обороны. Гренаде будет крайне сложно рассчитывать хотя бы на балл.

Ямайка

Эта команда в своей группе лидирует. Между тем, вопрос о выходе в плей-офф Лиги наций еще не решен, да и 1 место сохранить хочется.

Сборная Ямайки не имеет в своем составе звезд. Впрочем, неплохой подбор игроков явно поможет в преодолении защитных редутов Гренады.

Вообще, ямайцы крайне нестабильны. В матчах с крепкими соперниками команда испытывает заметные сложности.

Последний свой поединок Ямайка также провела неудачно. Дома команда не сумела переиграть сборную Гаити (2:2).

Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться найти свои шансы в атаке. Ямайцам обязательно необходимо побеждать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ямайки предлагают — 1.27.

На викторию Гренады дают — 10.00, ничья оценена — в 5.55.

Ямайцы выглядят предпочтительнее соперника , и явно будут максимально активны в атаке.

Наш прогноз — Фора Ямайки -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.