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    «Барракас» имеет шансы на победу

    «Барракас Сентраль» — «Колон». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Кубок профессиональной лиги, 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барракас Сентраль» — «Колон»
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    «Барракас Сентраль»
    Буэнос-Айрес, стадион «Томас Адольфо» — в 8-м туре группы А Кубка профессиональной лиги Аргентины встретятся «Барракас Сентраль» и «Колон». Матч запланирован на 10 октября 00:00 мск. «Барракас Сентраль» — «Колон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барракас Сентраль»

    Команда занимает предпоследнее 13-е место в таблице турнира, имея 7 очков в своем активе, что эквивалентно двум победам, ничье и четырем поражениям.

    «Барракас» имеет худший показатель забитых и пропущенных — 5 и 13 соответственно. Итого это дает разницу -8. Последней крупной неудачей команды было фиаско в матче с «Тальересом» (0:4).

    Были и положительные моменты. К примеру, победа над «Банфилдом», правда минимальная (1:0). В последний раз клуб сыграл вничью, обменявшись голами с «Сармьенто Жунин» (1:1).

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    Дома у «Барракаса» 4 матча без поражений. Серия состоит из двух побед и двух ничьих.

    «Колон»

    У гостей совсем другая ситуация. Они находятся ближе к вершине турнирной таблицы — на 4-м месте. После 7 туров у них 13 набранных очков.

    В последних турах основное количество баллов команде дали победы над «Росарио Сентраль» (2:1) и «Аргентинос Хуниорс» (3:1).

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    • Также «Колон» проиграл «Институто» с результатом 1:3. В дерби с «Унион Санта-Фе» была зафиксирована нулевая ничья.

    Стоит отметить, что «Колон» не сумел выиграть в последних трех матчах на выезде. Все три завершились поражением.

    Прогноз и ставки

    2.55 и 2.70 — команды являются равными по силам соперниками. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 2.90.

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    Дома «Барракас» в последнее время выступал неплохо. К тому же «Колон» не выигрывал в двух оных поединках подряд. Здесь есть небольшой перевес на стороне хозяев даже несмотря на их неудачный старт в турнире.

    С учетом неудачной выездной серии гостей прогнозируем победу «Барракаса» за 2.55.

    Клуб «Сентраль» выиграет если и выиграет, то с минимальным разрывом в счете. Ставка на победу хозяев с разницей в один гол за 2.47.

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    «Барракас Сентраль» — «Колон»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на футбол. «Барракас» имеет шансы на победу
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