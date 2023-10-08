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    «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Испании 8 октября 2023 года

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    Альваро Мората
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Октября 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 17:15 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

    Беспроигрышная серия «матрасников» составляет уже пять матчей, а победная — четыре.

    Коэффициенты матча Атлетико — Реал Сосьедад

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    Ранее на этой неделе команда Диего Симеоне одержала волевую победу над «Фейенордом» (3:2) в рамках Лиги чемпионов.

    Как и в большинстве предыдущих матчей, «Атлетико» снова выручил атакующий дуэт в лице Антуана Гризманна и Альваро Мораты. Француз отметился голом ударом в падении через себя, а испанец оформил дубль.

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    • В контексте предстоящей встречи также стоит обратить внимание на то, что «Атлетико» еще ни разу не терял очки на своем поле, при этом забивая в среднем по три мяча. «Трёшку» здесь получил даже мадридский «Реал».

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» тем временем находится на пятой строчке, набрав в восьми матчах 15 очков.

    Как и «Атлетико», баски тоже ни разу не проигрывали в пяти предыдущих матчах. И на этом отрезке у них тоже четыре победы.

    Среди недели «Реал Сосьедад» выиграл на выезде у «Зальцбурга» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

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    • А перед этим команда Иманоля Альгуасиля спокойно разобралась с «Атлетиком» — 3:0.

    У «Сосьедада» пока что лишь одно поражение на выезде в этой кампании — от мадридского «Реала».

    В пятницу стало известно, что Арсен Захарян готовится к предстоящей игре в общей группе. Ранее россиянин пропустил несколько матчей из-за коронавируса.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Реал Сосьедада» — за 4.85.

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    Простых матчей между этими командами не бывает. Два из четырех предыдущих завершились победами «Атлетико» с разницей в один мяч, а остальных была зафиксирована ничья.

    Скорее всего, «Атлетико» снова дожмет соперника благодаря усилиям Гризманна и Мораты, которые, похоже, готовы затащить команду даже на вершину.

    Ставка — победа «Атлетико» за 1.92.

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    «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» обыграть команду Захаряна?
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