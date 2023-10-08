Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

Беспроигрышная серия «матрасников» составляет уже пять матчей, а победная — четыре.

Коэффициенты матча Атлетико — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 1.903.454.50Бонус$9500

Ранее на этой неделе команда Диего Симеоне одержала волевую победу над «Фейенордом» (3:2) в рамках Лиги чемпионов.

Как и в большинстве предыдущих матчей, «Атлетико» снова выручил атакующий дуэт в лице Антуана Гризманна и Альваро Мораты. Француз отметился голом ударом в падении через себя, а испанец оформил дубль.

В контексте предстоящей встречи также стоит обратить внимание на то, что «Атлетико» еще ни разу не терял очки на своем поле, при этом забивая в среднем по три мяча. «Трёшку» здесь получил даже мадридский «Реал».

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» тем временем находится на пятой строчке, набрав в восьми матчах 15 очков.

Как и «Атлетико», баски тоже ни разу не проигрывали в пяти предыдущих матчах. И на этом отрезке у них тоже четыре победы.

Среди недели «Реал Сосьедад» выиграл на выезде у «Зальцбурга» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

А перед этим команда Иманоля Альгуасиля спокойно разобралась с «Атлетиком» — 3:0.

У «Сосьедада» пока что лишь одно поражение на выезде в этой кампании — от мадридского «Реала».

В пятницу стало известно, что Арсен Захарян готовится к предстоящей игре в общей группе. Ранее россиянин пропустил несколько матчей из-за коронавируса.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Реал Сосьедада» — за 4.85.

Простых матчей между этими командами не бывает. Два из четырех предыдущих завершились победами «Атлетико» с разницей в один мяч, а остальных была зафиксирована ничья.

Скорее всего, «Атлетико» снова дожмет соперника благодаря усилиям Гризманна и Мораты, которые, похоже, готовы затащить команду даже на вершину.

Ставка — победа «Атлетико» за 1.92.