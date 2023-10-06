Захарян тренировался в общей группе «Реал Сосьедада» перед игрой с «Атлетико»

Полузащитник «Реал Сосьедада»готов принять участие в предстоящем матче чемпионата Испании против

Захарян в пятницу тренировался вместе с основной командой сан-себастьянского клуба, сообщает ТАСС.

В конце сентября 20-летний россиянин пропустил несколько матчей из-за коронавируса. В начале текущей недели он попал в заявку на игру с «Зальцбургом» (0:2) в Лиге чемпионов, но на поле так и не вышел.

Матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» пройдет 8 октября, начало — в 17:15 мск.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо» за 12 миллионов евро. В первых трех матчах за испанский клуб российский футболист не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 35 минут.