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    Захарян тренировался в общей группе «Реал Сосьедада» перед игрой с «Атлетико»

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян готов принять участие в предстоящем матче чемпионата Испании против «Атлетико».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Захарян в пятницу тренировался вместе с основной командой сан-себастьянского клуба, сообщает ТАСС.

    В конце сентября 20-летний россиянин пропустил несколько матчей из-за коронавируса. В начале текущей недели он попал в заявку на игру с «Зальцбургом» (0:2) в Лиге чемпионов, но на поле так и не вышел.

    Матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» пройдет 8 октября, начало — в 17:15 мск.

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    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо» за 12 миллионов евро. В первых трех матчах за испанский клуб российский футболист не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 35 минут.

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